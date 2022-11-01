LGS Fen Bilimleri Konuları - Güncel LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin, gerginlikle beklediği bir sınav olan LGS fen bilimleri konuları ayrı bir yere sahiptir. Sınava çalışmak ve belli bir sıraya göre ilerlemek isteyenler, LGS fen bilgisi konuları nelerdir diye küçük bir araştırma yapmalıdır. Hangi konudan kaç tane soru çıkacağını düşünenler için LGS fen konu dağılımı önemlidir. 2023 LGS fen soru dağılımı nasıl olacak diye soran birçok öğrenci bulunur. İşte LGS fen sınavı hakkında merak edilenler…

LGS Fen Bilimleri Konuları Nelerdir?

Eğitimlerine fen ve Anadolu liselerine devam edecek olan öğrencilerin, LGS sınavında matematik, geometri ve fen bilimleri sınavında mutlaka başarılı olmaları gerekir. Sınava aylar öncesinden çalışmaya başlayanlar, sınav konularını, soru tiplerini ve soru dağılımını öğrenmek isteyebilir. Bu, düzenli konu tekrarı ve test çözümü yapmaya destek olur. Bu seneki LGS sınavı başvuruların Nisan, sınavın ise Haziran ayında yapılması planlanıyor. Aşağıda ise 2023'teki fen bilimleri sınavına ait konular verilmiştir.

1.Dönem Konuları

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

Basınç

Fiziksel Olaylar

Madde ve Endüstri

Madde ve Doğası

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

2.Dönem Konuları

Basit Makineler

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir Kalkınma

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı Nasıldır?

Aşağıda, 2023'teki LGS fen bilimleri sınavındaki soru dağılımı şu şekildedir:

Sözcükte Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Parçada Anlam (Paragraf) 7

Parçada Yapı ve Anlatım 1

Fiilimsi 1

Cümle Ögeleri 1

Fiil Çatısı 1

Cümle Türleri 1

Anlatım Bozukluğu 1

Yazım ve Noktalama 1

Metin Türleri 1

Söz Sanatları 1

Deyimler ve Atasözleri 1