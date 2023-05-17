LGS için son örnek sorular yayımlandı: Sorular kolaylaştı görseller azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için son örnek sorular yayımladı. Örnek soruları değerlendiren eğitimciler, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu yılki sınavın öğrencileri çok zorlamayacağı yönündeki açıklamaları örnek sorulara da yansımış. Beceri temelli soru sayısı, özellikle Türkçe testinde az sayıda sorulmuş" dedi. Uğur Okulları Bölüm Başkanları soruları değerlendirdi:Sınav müfredatı kapsamında sorulmuştur. Kesme işareti kazanımının sorgulandığı 10'uncu soru zorluk düzeyi yüksek ve dikkat gerektiren bir sorudur. Doğru okuyan ve okuduğunu doğru anlayan, yönergeleri doğru takip edebilen, bilgiye hâkim olan ve yerinde kullanabilen öğrencilerin yeterli sürede çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.Kareköklü sayılar ile ilgili sorularda geometrik şekli yorumlama becerisi çok büyük önem kazanmıştır. Özellikle 1'inci soruda yer alan şekillerde bağıl yorumlarda bulunmak gerekmektedir. Şekiller üzerine fazla karalama yapmadan doğru uzunluklar yazıldığında yorum yapmak daha kolay olmaktadır. Oldukça zor bir sorudur.Soruların önceki yıllara göre daha kısa hazırlandığını görmekteyiz. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeye teşvik edilmesi ve olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir.Paragraflarda daha çok alıntı metinlere yer verildiği ve soruların genel olarak metni yorumlama ve çıkarımda bulunmaya yönelik paragraflardan oluştuğu görülüyor. Yayımlanan bu soruların hiçbirinde tabloya, haritaya, infografik görsele yer verilmemiştir. Ayrıca sorularda "sadece", "kanıt" ya da "örnek" gösterme gibi dikkat çekici herhangi bir vurgulama yapılmamıştır.Genel olarak okuma, anlama ve çıkarımda bulunma becerileri ölçülmüştür.