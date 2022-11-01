LGS İngilizce Konuları - Güncel LGS Yabancı Dil - İngilizce Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları

İngilizce, liseye geçişte önemli bir etkendir ve bundan dolayı öğrenciler LGS İngilizce konuları hakkında detaylı bilgi almak ister. LGS İngilizce konu dağılımı öğrenilerek daha planlı bir biçimde ders çalışılabilir. LGS İngilizce soruları için çeşitli örnekleri incelemek ve çözmek sınavda başarıyı yakalamaya yardımcı olur. 2023 LGS İngilizce soru dağılımı, bu sene en çok araştırılan konulardan biridir. İşte LGS İngilizce ile ilgili merak edilenler…

LGS İngilizce Konuları Nelerdir?

2023'te gerçekleşecek olan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında çıkacak olan İngilizce sınavı konuları, binlerce öğrenci için hayati derecede mühimdir. En iyi liselerde eğitim almak isteyenler için Türkçe ve matematiğin yanı sıra, İngilizce de ayrı bir öneme sahiptir. Sınavda çıkacak olan konuların önceden bilinmesi, her anlamda hazırlıklı olmaya ve ders çalışma programını şekillendirmeye yardımcı olur. Sınav başvuruları, 2023'ün Mart ayında yapılacak ve ücretsiz olacaktır. LGS sınavı ise Haziran ayında gerçekleşecektir. Bu yüzden, öğrencilerin vakit kaybetmeden sınav hazırlıklarına başlaması gerekir. Bunun için işe, LGS İngilizce sınavı konuları öğrenilerek başlanmalıdır. Aşağıda, bu sene çıkacak olan konular verilmiştir.

1.Dönem

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

2. Dönem

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces

LGS İngilizce Sınavı Soru Dağılımı Nasıldır?

Bu yılki LGS İngilizce sınavı konu dağılımı aşağıdaki şekildedir. Bu rakamlar, geçen sene yapılan sınavda çıkan soru sayısı baz alınarak belirlenmiştir.

Friendship 1

Teen Life 1

In The Kitchen 2

On The Phone 1

The Internet 1

Adventures 1

Tourısm 1

Chores 1

Science 1

Natural Forces 1