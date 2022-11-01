LGS Matematik Konuları - Güncel LGS Matematik - Geometri Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları

Puanları ve sıralamayı etkilediği için LGS matematik konuları iyi öğrenilmelidir. Liseye yerleşmek için LGS matematik soru dağılımı hakkında bilgi almak çok mühimdir. Öğrencilerin geleceğini şekillendirdiği için LGS matematik soruları çözümlerinin alıştırması yapılmalıdır. Zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen ve buna göre hazırlanacak öğrenciler, LGS matematik kaç soru diye sorabilir. 2023 LGS geometri konuları ise ayrıca merak edilir. İşte LGS 2023 hakkındaki ayrıntılar…

LGS Matematik Konuları Nelerdir?

MEB'ın belirlediği müfredata göre hazırlanan 2023 LGS matematik sınavı, toplamda 20 sorudan oluşur. Sınav konuları ise sadece 8. sınıf boyunca işlenen konulardan ibarettir. Fen liseleri ve Anadolu liselerine yerleşmek isteyen tüm öğrencilerin, sınavda mutlaka matematik testinden geçerli bir puan alması gerekir. Matematik sınavı, başarı sıralamasını da önemli ölçüde etkiler. Sınav başvuru tarihlerini kaçırmamak önemlidir. Bu sene, LGS sınavı başvurularının 03-14 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. LGS sınavının ise 5 ve 11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşeceği düşünülüyor. Aşağıda, 2023'te yapılacak olan LGS matematik ve geometri sınavı konuları verilmiştir.

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

LGS Matematik ve Geometri Soru Dağılımı

Aşağıda, önümüzdeki yıl LGS sınavında çıkacak olan matematik ve geometri sınavlarına ait soru dağılımları verilmiştir. Matematik ve geometri konularından çıkacak olan soru sayısı şu şekildedir:

Çarpanlar ve Katlar 1

Üslü İfadeler 2

Kareköklü İfadeler 3

Veri Analizi 1

Olasılık 1

Cebirsel İfadeler 1

Doğrusal Denklemler 4

Eşitsizlikler 2

Üçgenler 2

Eşlik Benzerlik 1

Dönüşüm Geometrisi 1

Geometrik Cisimler 1