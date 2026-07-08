LGS mühendislik ve tıpta avantajlı
Merkezi sınavla öğrenci alan liseler, özellikle sayısal ağırlıklı bölümlerde avantajını koruyor. Mühendislik bilimlerinde LGS'yle öğrenci alan liselerden 26 bin 72, yerel liselerden ise 16 bin 416 öğrenci lisans programlarına yerleşti. Bu alanda sınavlı liselerin payı yüzde 61.4 oldu. Sağlık bilimlerinde de benzer bir tablo var. Sınavlı devlet liselerinden 32 bin 23, yerel liselerden 21 bin 231 öğrenci lisans programlarına yerleşirken, merkezi liselerin payı yüzde 60.1 olarak gerçekleşti.