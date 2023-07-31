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Giriş Tarihi: 31.7.2023 10:08

LGS nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi, 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak.

LGS nakil sonuçları açıklandı

2023 LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Tercihler ise 3-19 Temmuz arasında yapılmıştı.

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LGS nakil sonuçları açıklandı
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