LGS rehberi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sorulara verilen yanıtlarda şu bilgilere yer verildi: "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde kayıtlı öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrenciler başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Başvurular, 03-13 Nisan'da e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçiler, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrenciler için velileri, durumu anlatan dilekçe ve belgeler ile millî eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuracak. Sınav sonuçları 26 Haziran'da duyurulacak."