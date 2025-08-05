LGS şampiyonlarının 400’ü 3 lisede

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. LGS puanıyla öğrenci alan 3 lise tüm kontenjanını 500 tam puan alan şampiyon öğrencilerle doldurdu. Sınavda tam puan alan 719 öğrencinin 400'ü Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti.

KENDİ İLLERİNDE YERLEŞTİLER

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre 719 şampiyonun kendi ilinde bir okula yerleşme oranı son 3 yılın en üst seviyesine çıkarak yüzde 40.56 oldu. 2025 yılında tam puan alan öğrenciler 28 farklı ildeki 50 okula yerleşti.

BOŞ KONTENJAN VAR MI?

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri, kontenjanlarının tamamını doldurdu. Türkiye genelindeki 533 Anadolu lisesinin 7'sinde 143 kontenjan boşluğu oluştu. Toplam 837 Anadolu İmam Hatip Lisesi programına tercih yapıldı. Bunlardan 601'i kontenjanlarının tamamını doldururken 236'sında boşluklar oluştu. Anadolu İmam Hatip liselerindeki boş kontenjan sayısı toplamı ise 3 bin 825 oldu. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde ise tercihe açık 1213 bölümün 921'i kontenjanının tamamını doldurmayı başarırken kontenjanını tam dolduramayan 294 mesleki ve teknik Anadolu Lisesinde 4 bin 898 boşluk oluştu. İki kez yapılacak nakil uygulamasının ilki de önceki gün başladı. İlk nakil uygulamasının başvuruları bugün bitecek. Sonuçlar ve yine okulların puanları ile boş kontenjanları 8 Ağustos'ta açıklanacak. 12 Ağustos'a kadar da ikinci nakil uygulamasının başvuruları alınacak.