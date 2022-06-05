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Giriş Tarihi: 5.6.2022 14:19 Son Güncelleme: 5.6.2022 15:08

LGS soru ve cevapları SABAH TV'de: Uzman isimler soruları canlı yayında çözüyor

LGS soru ve cevapları SABAH TV’de: Uzman isimler soruları canlı yayında çözüyor

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından LGS soru ve cevapları SABAH.com.tr'de. Uzman isimler, SABAH Youtube canlı yayınında soruları çözüyor, merak edilenlere ışık tutuyor. İşte soru ve cevaplar...

1.2 milyon öğrenci bugün LGS'de ter döktü. SABAH TV, özel yayını ile milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara ve cevaplara canlı yayında yanıt veriyor.

Sınav, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Saat 09.30'da ilk oturumu başlayan sınava her öğrenci kendi okulunda girdi. LGS'de sınav giriş belgeleri sıralarda hazır olarak bulundu.

SINAV 09.30'DA BAŞLADI

Aylardır sınava hazırlık maratonunda olan gençler bugün sabah 09.30 itibarıyla ilk oturumda ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav iki oturumda tamamlandı. İki oturumda düzenlenen sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Merkezi sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştirildi.

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LGS soru ve cevapları SABAH TV'de: Uzman isimler soruları canlı yayında çözüyor
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