LGS soru ve cevapları SABAH TV’de: Uzman isimler soruları canlı yayında çözüyor

1.2 milyon öğrenci bugün LGS'de ter döktü. SABAH TV, özel yayını ile milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara ve cevaplara canlı yayında yanıt veriyor.

Sınav, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Saat 09.30'da ilk oturumu başlayan sınava her öğrenci kendi okulunda girdi. LGS'de sınav giriş belgeleri sıralarda hazır olarak bulundu.