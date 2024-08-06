LGS süreci tamamlandı liselerde 7 bin 485 boş kontenjan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alan liselere yapılan yerleştirmeler son buldu. Merkezi yerleştirmenin ardından iki kez yapılan LGS nakil uygulaması da sona erdi. Böylece okulların son taban puanları da oluştu. Ayrıca boş kontenjanlar açıklandı. Türkiye genelinde LGS'yle öğrenci alan liselerde toplam 7 bin 485 boş kontenjan var. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın yaptığı çalışmaya göre Anadolu liselerinde 286, sosyal bilimler liselerinde 9, Anadolu imam hatip liselerinde 2 bin 452, Anadolu teknik program liselerinde 3 bin 12, Anadolu meslek liselerinde ise 1726 boş kontenjan bulunuyor. Fen liseleri ise tamamen doldu, boş kontenjan kalmadı.2024-2025 eğitim-öğretim yılı başladığında ise tekrar nakil uygulaması olacak. Ancak bu kez taban puan şartı aranacak. Okullarda boş kontenjan olduğunda o okula en düşük puanla giren öğrencinin puanı o okulun taban puanı olacak. Nakiller de bu taban puana göre gerçekleşecek. Bu yıl 500 tam puanla kontenjanını dolduran lise İstanbul Erkek Lisesi oldu. İkinci nakil döneminin ardından herhangi bir puan değişikliği yaşanmadı. Boş kontenjan da kalmadı. Her yıl kontenjanını şampiyonlarla kapatan Galatasaray Lisesi ise bu yıl ikinci sıraya düştü. Genel yerleştirmede taban puanı 495.1515 olan Galatasaray Lisesi'nin birinci nakil döneminde taban puanı 494.8135'e düşmüştü. İkinci nakil döneminde taban puanında değişiklik olmadı. Bu lisede de boş kontenjan kalmadı. 2'nci nakil döneminde puanı düşen liselerden biri Çapa Fen Lisesi oldu. Genel yerleştirmede taban puanı 486.7880 olan taban puan ikinci nakil döneminin ardından 484.2394'e geriledi. Benzer bir düşüş Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde de yaşandı. Genel yerleştirmede 484.0046 olan taban puan ikinci nakilde 483.8599 oldu.İkinci nakillerde en yüksek puan kaybı İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi alanında yaşandı. Genel yerleştirmede 227.8406 olan puanı, ilk nakilde 208.2988'e düşmüştü. İkinci nakilde düşüş yine devam etti ve 51 puan birden gerileyerek 176.2202 oldu. Boş kontenjanı 4 olarak kaldı.İkinci nakil döneminde rekor puan artışını ise Mersin Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptı. İlk yerleştirmede taban puanı 192.1517 olarak açıklanmıştı. Birinci nakil haftasında puanını 301.2301'e yükselten okul, ikinci nakil haftasında ise 198 puanlık artışla en son 390.2392 ile son öğrencisini almayı başardı.FEN liselerinde puan düşüş rekorunu 16.38'le Ordu Gölköy Fen Lisesi yaşarken, puanını 162 artışla 476.39'a çıkaran Gümüşhane Şiran Fen Lisesi artış rekoruna imza attı. Anadolu liselerinde puan düşüş rekoru 78.36 puan eksilerek Adana Erkek Anadolu Lisesi'nde kaldı. Mardin Derik Anadolu Lisesi ise 101.70 artışla puanını en çok yükselten Anadolu Lisesi oldu. Lisenin ilk yerleştirmede oluşan 294.1126 olan puanı ikinci nakilde 395.8172'ye yükseldi.