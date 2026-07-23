LGS tercihi yaparken YKS başarılarına bakın

Yaklaşık 1 milyon öğrenci lise tercihi yaparken YKS sonuçları açıklandı. 2026 YKS'nin dikkat çeken yönlerinden biri, Türkiye birincilerinin farklı okul türlerinden çıkması oldu. Bu yıl şampiyonlar yalnızca fen liselerinden değil; Anadolu imam hatip lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesinden çıktı. Ortak nokta ise hepsinin devlet okulu olması. Uzmanlara göre tercih yapılırken yalnızca taban puanına değil, okulun yıllar içinde oluşturduğu akademik başarı kültürüne de bakılmalı.

MESLEK LİSELERİ DE İDDİALI

TYT'de Türkiye birincileri arasında İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisinin yer alması, meslek liselerinin de akademik başarıda iddialı olabileceğini ortaya koydu. AYT sözel puan türünde Türkiye birincisi ile YDT Arapça Türkiye birincisi ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıktı. Fen liseleri ve köklü Anadolu liseleri de farklı puan türlerinde elde ettikleri derecelerle başarı geleneğini sürdürdü.

KARTAL AİHL'DEN 78 DERECE

Bu yılın en dikkat çekici başarılarından biri Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geldi. Okul, ilk 10'da 4, ilk 100'de 22, ilk 1000'de ise 78 derece elde etti. İlk 1000'deki derecelerin 14'ü sayısal, 21'i sözel, 22'si eşit ağırlık ve 21'i yabancı dil puan türünde gerçekleşti. Bu sonuç, okulun yalnızca belirli bir alanda değil, tüm puan türlerinde güçlü bir akademik performans ortaya koyduğunu gösterdi. Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, başarının uzun soluklu bir eğitim anlayışının ürünü olduğunu belirterek öğrencilerin hazırlık sınıfından itibaren yabancı dil becerilerinin geliştirildiğini, 9 ve 10'uncu sınıfta çok yönlü gelişimlerinin desteklendiğini, 11 ve 12'nci sınıfta ise planlı üniversite hazırlık programı uygulandığını söyledi. Uzmanlara göre, lise tercihinin 4 yıl sonra girilecek üniversite sınavının da temelini oluşturuyor. Bu nedenle velilerin, okulun yalnızca bugünkü LGS taban puanına değil, yıllardır ortaya koyduğu başarıya da bakması gerekiyor.

VELİLER İÇİN 6 KRİTİK SORU



Son 5 yılda kaç öğrenci ilk 1000'e girdi?

Mezunlar en çok hangi üniversitelere yerleşiyor?

Üniversite hazırlık programı nasıl yürütülüyor?

Öğretmen kadrosu ne kadar istikrarlı?

Akademik proje ve olimpiyat başarıları neler?

Okulun mezunlarıyla bağı güçlü mü?

ŞAMPİYON OKULLARIN 7 ORTAK ÖZELLİĞİ



Güçlü öğretmen kadrosu

Akademik gelenek

Düzenli deneme sistemi

Rehberlik desteği

Başarılı akran ortamı

Mezun ağı

Üniversite odaklı çalışma kültürü

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör