LGS Türkçe Konuları - Güncel LGS Türkçe - Dil Bilgisi Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları

2023'ün Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS sınavı için öğrenciler, LGS Türkçe konuları nelerdir diye öğrenmek isteyebilir. Aynı zamanda, LGS Türkçe soru dağılımı nasıldır sorusuna yanıt ararlar. LGS Türkçe soruları çözmek ve yüksek net yapmak puanlamayı büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden, öğrenciler her sene LGS Türkçe kaç soru diye merak eder. Güncel 2023 LGS dil bilgisi konuları kesinlikle öğrenilmelidir. İşte LGS Türkçe hakkında merak edilenler…
LGS Türkçe Konuları Nelerdir?
8. sınıf öğrencilerinin hız kesmeden hazırlandığı LGS sınavında çıkacak olan Türkçe konuları, her yıl neredeyse aynıdır. Yalnız, konuların soru dağılımı değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden, sınavla ilgili güncel durumu takip etmek önemlidir. LGS Türkçe sınavının, iyi bir liseye girmek isteyen her öğrenci için önemi tartışılmazdır. Çünkü, en az matematik kadar puanlamayı ve sıralamayı belirleyen bir derstir. Sınav başvuruları 2023'ün Nisan ayında, sınavın ise Haziran ayında yapılması planlanıyor. İşte bu yıl çıkacak olan LGS Türkçe ve dil bilgisi konuları…
1. Dönem Türkçe Konuları
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
İsim ve Fiil Cümlesi
Kurallı ve Devrik Cümle
Basit Cümle
Birleşik Cümle
Sıralı Cümle
Bağlı Cümle
Cümlede Anlam İlişkileri
Cümle Yorumlama
Metin Türleri
Fıkra
Makale
Deneme
Roman
Destan
Haber
Günlük
Anı
Hikâye
Masal
Fabl
Röportaj
Biyografi
Otobiyografi
Dilekçe
Reklam
Söz Sanatları
Abartma
Benzetme
Kişileştirme
Konuşturma
Karşıtlık
Yazım (İmla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
2. Dönem Türkçe Konuları
Paragrafın Anlam Yönü
Paragrafın Yapı Yönü
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama
Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
Fiillerde Çatı
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
LGS Türkçe Soru Dağılımı Nasıldır?
LGS 2023 Türkçe ve Dil Bilgisi sınavı soru dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir.
Sözcükte Anlam 1
Cümlede Anlam 2
Parçada Anlam (Paragraf) 7
Parçada Yapı ve Anlatım 1
Fiilimsi 1
Cümle Ögeleri 1
Fiil Çatısı 1
Cümle Türleri 1
Anlatım Bozukluğu 1
Yazım ve Noktalama 1
Metin Türleri 1
Söz Sanatları 1
Deyimler ve Atasözleri 1