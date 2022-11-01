LGS Türkçe Konuları - Güncel LGS Türkçe - Dil Bilgisi Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları

2023'ün Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS sınavı için öğrenciler, LGS Türkçe konuları nelerdir diye öğrenmek isteyebilir. Aynı zamanda, LGS Türkçe soru dağılımı nasıldır sorusuna yanıt ararlar. LGS Türkçe soruları çözmek ve yüksek net yapmak puanlamayı büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden, öğrenciler her sene LGS Türkçe kaç soru diye merak eder. Güncel 2023 LGS dil bilgisi konuları kesinlikle öğrenilmelidir. İşte LGS Türkçe hakkında merak edilenler…

LGS Türkçe Konuları Nelerdir?

8. sınıf öğrencilerinin hız kesmeden hazırlandığı LGS sınavında çıkacak olan Türkçe konuları, her yıl neredeyse aynıdır. Yalnız, konuların soru dağılımı değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden, sınavla ilgili güncel durumu takip etmek önemlidir. LGS Türkçe sınavının, iyi bir liseye girmek isteyen her öğrenci için önemi tartışılmazdır. Çünkü, en az matematik kadar puanlamayı ve sıralamayı belirleyen bir derstir. Sınav başvuruları 2023'ün Nisan ayında, sınavın ise Haziran ayında yapılması planlanıyor. İşte bu yıl çıkacak olan LGS Türkçe ve dil bilgisi konuları…

1. Dönem Türkçe Konuları

Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

İsim ve Fiil Cümlesi

Kurallı ve Devrik Cümle

Basit Cümle

Birleşik Cümle

Sıralı Cümle

Bağlı Cümle

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümle Yorumlama

Metin Türleri

Fıkra

Makale

Deneme

Roman

Destan

Haber

Günlük

Anı

Hikâye

Masal

Fabl

Röportaj

Biyografi

Otobiyografi

Dilekçe

Reklam

Söz Sanatları

Abartma

Benzetme

Kişileştirme

Konuşturma

Karşıtlık

Yazım (İmla) Kuralları

Noktalama İşaretleri

2. Dönem Türkçe Konuları

Paragrafın Anlam Yönü

Paragrafın Yapı Yönü

Tablo ve Grafik İnceleme

Görsel Yorumlama

Sözel Mantık (Akıl Yürütme)

Fiillerde Çatı

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Anlatım Bozuklukları

LGS Türkçe Soru Dağılımı Nasıldır?

LGS 2023 Türkçe ve Dil Bilgisi sınavı soru dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir.

Sözcükte Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Parçada Anlam (Paragraf) 7

Parçada Yapı ve Anlatım 1

Fiilimsi 1

Cümle Ögeleri 1

Fiil Çatısı 1

Cümle Türleri 1

Anlatım Bozukluğu 1

Yazım ve Noktalama 1

Metin Türleri 1

Söz Sanatları 1

Deyimler ve Atasözleri 1