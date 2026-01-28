LGS ve YKS’de değişiklik yok

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren iddialar, sınav hazırlığındaki öğrenciler ve aileler arasında ciddi bir belirsizlik yarattı. Yeni müfredat tartışmalarıyla birlikte "Soru tipleri değişecek", "LGS'de ek puan verilecek", "Liselere mülakatla öğrenci alınacak" gibi söylentiler hızla yayıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM kaynakları, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. SABAH'a konuşan yetkililer "Merkezi sınavlarda hiçbir değişiklik yok. Geçmiş yıllarda nasıl uygulanıyorsa aynen devam edecek" dedi.

YANLIŞ ALGI NEREDEN DOĞDU?

Beceri temelli müfredat değişikliği süreci, ölçme ve değerlendirme tartışmalarıyla birlikte yanlış yorumlandı. Eğitimde uzun vadeli planlamalar, mevcut sınav sistemiyle karıştırıldı. Oysa merkezi sınavla öğrenci alan liseler ve üniversiteye geçiş sistemi açısından kurallar net ve değişmedi.

RESMİ KAYNAKLARA GÜVENİN

SABAH'a konuşan rehber öğretmenler, sınav dönemlerinde ortaya atılan asılsız iddiaların öğrencilerde kaygıyı artırdığını belirterek, "Bir değişiklik olacaksa bu mutlaka resmi olarak duyurulur" uyarısında bulunuyor.

10 SORUDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1- LGS ve YKS bu yıl değişiyor mu?

Hayır. 2026 ve izleyen yıllarda yapılacak LGS ve YKS'de sınav sistemi değişmiyor. Oturumlar, süreler ve puanlama aynen devam edecek.

2- Yeni müfredat sınav sorularını etkileyecek mi?

Hayır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kademeli olarak uygulanıyor. Bu müfredatın sınav sorularına yansıması 2028'den önce olmayacak.

3- Soru tipleri bu yıl farklı olacak mı?

Hayır. Sorular, öğrencilerin halen sorumlu olduğu kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

4- LGS'de ek puan uygulaması geliyor mu?

Hayır. Ek puan verilmesine ilişkin alınmış herhangi bir karar bulunmuyor. Bu yöndeki iddialar asılsız.

5- Liselere mülakatla öğrenci alınacak mı?

Hayır. Merkezi sınavla öğrenci alan devlet liselerinde mülakat uygulaması yok. Yerleştirmeler sınav puanı ve mevcut kriterlere göre yapılıyor.

6- Mülakat söylentisi nereden çıktı?

Bazı özel okulların kayıt uygulamaları ve proje okullarıyla ilgili yanlış yorumlar bu iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. İddialar sosyal medyada yayıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaları yalanladı.

7- Sınav sistemi kökten değişecek mi?

Hayır. LGS ve YKS'de sınav yapısı, soru dağılımı ve puan hesaplama sistemi korunuyor.

8- YKS'de baraj, test sayısı veya süreler değişiyor mu?

Hayır. TYT ve AYT oturumlarıyla YKS'nin mevcut yapısı devam ediyor.

9- Ezber bitti, sorular tamamen değişti iddiası doğru mu?

Hayır. LGS ve YKS'de uzun süredir okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz becerileri ölçülüyor. Bu yeni bir durum değil.

10- Öğrenciler ve veliler nasıl bir yol izlemeli?

Uzmanlar, söylentiler yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi açıklamalarının dikkate alınmasını öneriyor.

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN SINAVLARA YANSIYACAK?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin LGS ve YKS'ye yansıması en erken 2028 yılında gündeme gelecek. Önümüzdeki yıllardaki sınavlar mevcut müfredata göre yapılacak. Çünkü yeni müfredat kademeli olarak uygulanıyor. Tüm sınıflarda uygulanması 2028'de tamamlanacak. Bu yıl 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıflarda uygulanıyor.