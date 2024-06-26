LGS’de avantajlı bir yıl olacak: Yüzdelik dilimler sevindirecek

Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları 28 Haziran Cuma açıklanıyor. Sonuçların açıklanması ile öğrenci ve velileri sıkı bir tercih, arkasından da nakil süreci bekliyor. 2023 LGS deprem nedeniyle müfredatın daraltıldığı ve nispeten kolay bir sınavdı. 2024 LGS'de ise öğrenciler her iki dönemin konularında da sorumluydu. Her testte eleyici sorular çıktı. Bu özelliğiyle 2024 LGS daha dengeli sınav olarak değerlendirildi. Sınav hak edenin emeğinin karşılığını daha fazla alacağı bir nitelikte oldu. Sınavda geçen yılla aynı performansı gösteren çoğu adayın geçen yıldan daha iyi bir yüzdelik dilime erişmesi bekleniyor. Örneğin, geçen yıl yaptığı netlerle yüzde 5'lik dilime giren adayların aynı netlerle bu yıl yüzde 3'lük dilime girmesi muhtemel. Peki olası sınav sonuçları ve bu sonuçların tercihlere yansıması nasıl olacak? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, LGS beklentilerini SABAH'a şöyle değerlendirdi:Geçen yılın en büyük sorunlarından biri 560 civarında öğrencinin tüm soruları doğru cevaplandırarak birinciliği paylaşmasıydı. Birer yanlış yapanlar doğal olarak yüzdelik dilimlerde beklentilerinin çok altında kaldılar ve bu çoğu aday için sınavın en kötü sürprizlerinden biri oldu. Sınavın kolay olduğu yılların sonuçları zorlayıcıdır. Sınavın nispeten daha zorlaştığı yıllarda ise sınav kısmı üzüntü yaratırken sonuçlar daha sevinç yaratacak düzeyde çıkar. İşte bu yıl temel beklentimiz geçen yıla oranla adayların daha iyi sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır. Tüm bu nedenlerle sınav birincilerinin çok daha az sayıda olmasını bekliyoruz. Soruların tamamını doğru cevaplandıran aday sayısı azaldıkça 1 veya 2 yanlış yapan adaylar da daha iyi dilimlerde yer alma başarısını gösterecekler.LGS'nin değerlendirme kriterine göre bir yüzdelik dilime düşen aday sayısı toplamında aslında önemli bir fark beklemiyoruz. Sınava 1 milyonun üzerinde aday başvuruda bulunmuştu. Bunların sınava giren ve puanı hesaplanan sayıları geçen yıla oranla az da olsa azalacak. Bu da 1 yüzdelik dilime düşen aday sayısının azalmasına neden olacak. Örneğin, geçen yıl 1 yüzdelik dilime 10 bin 302 öğrenci düşüyorken bu yıl şayet sınava katılan ve puanı hesaplanan aday sayısı 950 bin olarak gerçekleşirse 1 yüzdelik dilime düşen aday sayısının 9 bin 500'e düşmesini bekleyebiliriz. Geçen yıl yüksek puanlardan itibaren başlayan öne doğru bir yığılma varken bu yıl puan ortalaması noktalarında daha dengeli bir yığılmanın olması olası.Eğer açıklanacak okul kontenjanlarında önemli bir artma ve azalma yaşanmaz ise yine bu yıl oluşacak okul yüzdelik dilimlerinde de büyük sürprizler beklemiyoruz. LGS'de okul taban dilimleri genel olarak bir yıldan diğer yıla birbirine yakın veya benzer çıkabiliyor. Bu durumun sınavın zorluğu ya da kolaylığı ile yakından bir ilgisi yok. Bu nedenle MEB'in yayınlayacağı yeni kontenjan kılavuzunu merakla bekliyor olacağız. Hem ülke genelinde hem de il ve ilçe genelinde okul türü kontenjanlarında nasıl bir değişim olmuş, bunları inceleyip ona göre okul yüzdelik dilimlerindeki değişim olasılıklarını dikkate almak mümkün olacak.LGS puanlarının açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türk ve yabancı özel liseler için kayıt takvimi açıklandı. Türkiye genelinde 81 özel okul LGS puanıyla öğrenci alacak. Bu okullar 28 Haziran'da LGS puanlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını açıklayarak, kayıt sürecini başlatacak. Bir özel okula kesin kayıt yaptıranlar devlet lisesi tercih edemeyecek. Ancak kayıtlarını sildirdikleri durumda tercih ekranı bu velilere açılacak ya da devlet tercihleri için nakil dönemini bekleyecekler. Okullar iki kez önkayıt-kesin kayıt, ardından da boş kontenjanları için de 4 kez serbest kayıt yapacaklar. Kayıt takvimi şöyle işleyecek:28-29 Haziran29-30 HAZİRAN-1-2 TEMMUZ3 TEMMUZ: 4 TEMMUZ: 5-7 TEMMUZ8 TEMMUZ9-10-11-12 TEMMUZ