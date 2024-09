LGS’de bir soru iptal edildi puanlar yeniden hesaplanacak

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) fen bilimleri testinde tartışılan soruyla ilgili yargı kararını verdi. Lise yerleştirmeleri tamamlandıktan, hatta okullar açıldıktan sonra verilen karara göre ilgili soru iptal edildi. Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi fizik alanında uzman olan profesörlerden 3 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturdu. 19 Ağustos 2024 tarihli bilirkişi raporunda sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği belirtildi. Mahkeme de bu bilirkişi raporunu dikkate aldığını belirterek soruyu iptal etti. Peki liselere yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gelen bu iptal ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?Sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrencinin puanları tekrar hesaplanacak mı? Söz konusu kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'a başvurma hakkı bulunuyor. Danıştay'dan da aynı şekilde karar çıkarsa o soru iptal edilecek. LGS kılavuzuna göre herhangi bir sorunun hatalı olması durumunda yapılacak işlem şu şekilde ifade ediliyor: "Değerlendirme sırasında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." Buna göre fen bilimleri testi 20 soru üzerinden değil, 19 soru üzerinden değerlendirilecek.MilliEğitim Bakanlığı'nın (MEB) bir basın açıklaması yaparak konuyla ilgili nasıl bir yol izleneceğine dair detaylı bir bilgilendirme yapılacağı öğrenildi. MEB kaynaklarından alınan bilgilere göre bu yeni durumda hak kazanmış öğrenciler olursa onları mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılacağı, bu öğrencilere nakil hakkı tanınabileceği öğrenildi.SABAH'A konuşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, "LGS'de tek soru dahi iptal edildiyse tüm öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanması ve yüzdelik dilimlerinin son hesaplanan puana göre yeniden belirlenmesi gerekir. Yeni durumda daha yüksek puanla yerleşilen okula yerleşme hakkı elde eden öğrenciye de herhangi bir kontenjan koşuluna bağlı kalmaksızın geçiş hakkı verilmeli, mevcut yerleşmiş öğrencilerin kazandıkları okul hakkı baki kalmalıdır" dedi. Ünsal "LGS'de her bir fen sorusundan öğrenciler yaklaşık 3,890 puan elde etmişlerdi. 1 Fen sorusunun hata nedeniyle iptal edilmesi halinde her bir Fen sorusunun puan karşılığı 4,095 olarak değişir. Bu da fen sorusu cevaplandırmış her aday için her bir soruda 0,205 puan farklılığı anlamına gelir. Virgül farkla kaçırılan okullar düşünüldüğünde ciddi bir durum ortaya çıkmaktadır" dedi.