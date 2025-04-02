LGS’de depar zamanı: Başvurular bugün başlıyor

15 Haziran Pazar günü yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular bugün başlıyor. Sınava katılmak isteyen 8'inci sınıf öğrencileri başvurularını 16 Nisan'a kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Başvurular otomatik olmayacak, bireysel yapılacak. Başvurular ücretsiz olacak. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. 4 Haziran'da sınav giriş belgeleri yayımlanacak ve öğrenciler bu belgelerde sınava girecekleri okulu da öğrenmiş olacaklar. 15 Haziran'da yapılacak. Sınavın sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak ve ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. Sınava kalan süre azalmış gibi görünse de bu dönem, öğrencilerin bireysel gelişimlerini en iyi gözlemleyebilecekleri fırsatlarla dolu. Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç "Öğrenciler çoğu konuyu tamamladılar ve artık deneme sınavlarıyla eksiklerini tespit edip, farklı soru türleriyle karşılaşarak test tekniklerini geliştirme şansına sahipler" dedi. Kılıç LGS'ye hazırlanan adaylara kalan sürede nasıl bir çalışma stratejisi uygulaması gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu:

EKSİKLERİ TAMAMLAYIN

Her öğrencinin çalışma yöntemi farklıdır. Konulara tam anlamıyla hâkim olan biri için bol soru çözmek etkili bir yöntemken, eksikleri olan bir öğrenci için yalnızca soru çözmek yeterli olmayacaktır.

Sınav sürecinde soru çözmek elbette önemli, ancak yapılan hatalara geri dönüp neden yanlış yapıldığını analiz etmek, eksikleri belirleyip bunları gidermek çok daha büyük bir fark yaratacaktır.

Plansız ve yüzeysel bir çalışma yerine eksikleri sistemli bir şekilde kapatarak ilerlemek, başarıya giden en sağlam yoldur.

HANGİ HATALAR YAPILIYOR?

Uykusuz kalarak ve düzensiz beslenerek verimi düşürmek.

Sadece ilgilerini çeken ya da başarılı oldukları derslere odaklanmak.

Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ağırlık verip diğer dersleri geri plana atmak.

Konu eksiklerini tamamlamadan doğrudan soru çözümüne yönelmek.

Yanlış yapılan soruları analiz etmek yerine göz ardı etmek.

Sürecin kendisini önemsemeyip sadece sonuca odaklanmak.

NASIL VERİMLİ ÇALIŞILIR?

Her derse dengeli bir şekilde çalışmak.

Eksik konuların tekrarını yaparak öğrendiklerini pekiştirmek.

Deneme sınavlarında test tekniklerini uygulayarak sınav pratiği kazanmak.

Çalışma programını ihtiyaçlara göre düzenlemek ve plana sadık kalmak.

Yanlış yapılan soruları inceleyip eksik konulara geri dönmek.

Kendine inanmak ve pozitif düşünmek.

Son ana kadar kararlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmek.

ANAHTAR VE ULAŞIM KARTI SERBEST

2025 LGS Kılavuzunu da analiz eden Kılıç "Genel usullerde bir değişiklik olmamakla birlikte ufak nüans farklılıkları da dikkat çekti. Geçmiş yıllarda sadece öğrenciler için sınava gelirken yanlarında bulundurmaları ya da bulundurmamaları gereken şeylerin bilgileri varken bu sene sınav görevlilerinin de bu kapsama dâhil edildiği dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda yanlarında doktor raporlu ilaçlar dışında sadece bandajı açılmış su bulundurabilen öğrencilerin bu sene anahtarlığı olmayan basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para ve şeffaf numaralı gözlük getirebilecekleri kılavuzda belirtiliyor.

BİLGİLERİNİZ KONTROL EDİN

Merkezî sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 4 Haziran 2025 tarihinde elektronik ortamda ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

SAĞLIK SORUNLARI OLANLAR NASIL BAŞVURACAK?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için örgün eğitime devam edenlerin bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM'a gönderilmesi, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise 16 Nisan 2025 tarihine kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Sağlık sorunları nedeniyle evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için, öğrencinin sınava alınacağı adresin velisi ya da vasisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi, okul müdürlüğü tarafından da ilgili rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) iletilmesi gerekecek.