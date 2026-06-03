LGS’de en çok bu hatalar kaybettiriyor

13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 10 gün kaldı. Kalan bu sürede evlerde artık yalnızca ders değil, tempo ve stres de yükseliyor. Birçok öğrenci son düzlüğe girildiğinde daha fazla soru çözmenin başarıyı otomatik olarak artıracağını düşünüyor. Oysa uzmanlara göre sınava son 10 gün kala mesele artık "ne kadar çalışıldığı" değil, zihnin ne kadar doğru yönetildiği. Özellikle bu dönemde yapılan bazı hatalar öğrencinin aylarca oluşturduğu akademik performansı aşağı çekebiliyor. Üstelik bu hataların önemli bölümü çalışmamak değil, tam tersine aşırı ve kontrolsüz çalışmaktan kaynaklanıyor.

RADİKAL DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN

Uzmanlara göre öğrencilerin en sık yaptığı hata, sınava günler kala tamamen farklı bir çalışma sistemine geçmek. Aylar boyunca akşam çalışan bir öğrencinin bir anda sabah 05.00'te kalkmaya başlaması ya da normalde kısa aralıklarla çalışan bir adayın bir kamp sistemine geçmesi zihni yorabiliyor. Bu değişim çoğu zaman disiplin gibi görünse de beyin alışık olmadığı düzende performans kaybı yaşayabiliyor. Özellikle son hafta yapılan radikal program değişikliklerinin dikkat süresini düşürdüğü belirtiliyor.

NE KADAR DENEME ÇÖZMELİ?

LGS yaklaşırken bazı öğrenciler arasında adeta bir deneme yarışı da başlıyor. Günde 3-4 deneme çözmek ise çoğu zaman verimi artırmıyor. Uzmanlara göre bu dönemde önemli olan çok deneme çözmek değil, yanlışların neden yapıldığını görmek. Çünkü son günlerde üst üste gelen düşük netler öğrencinin moralini bozabiliyor ve özgüvenini sarsabiliyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan "Bugün 600 soru çözdüm" tarzı içeriklerin öğrencilerde gereksiz baskı oluşturduğu belirtiliyor.

YENİ KONU ÇIKMAZI

Son günlerde yapılan en büyük hatalardan biri de daha önce hiç çalışılmamış konulara yönelmek. Öğrenciler özellikle matematikte "belki çıkar" düşüncesiyle yeni nesil ağır soru tiplerine yüklenebiliyor. Ancak bu dönem yeni bilgi depolama değil, mevcut bilgiyi sadeleştirme dönemi. Son hafta öğrenilen karmaşık yöntemlerin bazen öğrencinin oturmuş çözüm sistemini bozduğu ifade ediliyor. Özellikle işlem hızını düşüren yeni tekniklerin sınav anında kafa karışıklığına yol açabileceği belirtiliyor.

UYKUYU BOZMAYIN

Birçok aday son günlerde uykudan fedakârlık yaparak daha fazla çalışmaya yöneliyor. Oysa zihnin bilgiyi organize etmesi için uyku kritik önem taşıyor. Gece 02.00'ye kadar çalışan öğrencilerin özellikle dikkat, odak ve okuduğunu anlama performansında düşüş görülebiliyor. LGS gibi uzun dikkat gerektiren sınavlarda ise zihinsel dayanıklılık bilgi kadar önem taşıyor. Uzmanlar son hafta öğrencilerin biyolojik saatlerini sınav saatine göre düzenlemelerini öneriyor. Özellikle sabah saatlerinde kısa süreli odak çalışmaları yapmak, vücudu sınav ritmine hazırlayabiliyor.

EKSİK KOVALAMAYIN

Bazı öğrenciler son günlerde yalnızca yapamadıkları sorulara odaklanıyor. Bu durum zamanla öğrencide "Hiçbir şeyi bilmiyorum" hissi oluşturabiliyor. Son hafta sürekli eksik kovalamak yerine öğrencinin güçlü olduğu alanları da görmesi gerekiyor. Çünkü sınav başarısı yalnızca bilgiyle değil psikolojik dengeyle de doğrudan bağlantılı. Özellikle her deneme sonrası uzun yanlış analizleri yapmak yerine kısa, hedef odaklı tekrarların daha verimli olduğu belirtiliyor.

SINAV SERSEMLİĞİNE DİKKAT

Uzmanlar son günlerde öğrencilerin mutlaka gerçek sınav saatine uygun prova yapmasını öneriyor. Çünkü bazı öğrenciler bilgi eksikliği yaşamasa da sınav sabahı ritim problemi yaşayabiliyor. Kahvaltı saati, oturma süresi, mola düzeni hatta kalem kullanımı bile son hafta birkaç kez prova edildiğinde sınav günü zihinsel yük azalabiliyor. Özellikle son 3 gün tamamen düzensiz geçirilen öğrencilerde "sınav sersemliği" denilen dikkat dağınıklığının daha sık görüldüğü ifade ediliyor.

AİLELER GÖRÜNMEZ BASKI YAPABİLİYOR

UZMANLARA göre yalnızca öğrenciler değil, aileler de son günlerde farkında olmadan baskıyı artırabiliyor. Sürekli "Kaç net yaptın?", "Şu okulu kazanabilecek misin?" soruları öğrencinin zihinsel yorgunluğunu büyütebiliyor. Bazı velilerin sınava günler kala evde olağanüstü sessizlik kuralları koyması ya da tüm gündemi sınava çevirmesi de öğrencide "hayatımın en büyük anı" baskısı oluşturabiliyor. Uzmanlar son günlerde ev atmosferinin normalleşmesinin öğrenciyi rahatlattığını belirtiyor.

SON 48 SAATTE BEYNİ YORMAYIN

UZMANLARA göre sınavdan hemen önce yapılan yoğun tekrarlar çoğu zaman kalıcı fayda sağlamıyor. Son 48 saatte amaç yeni bilgi yüklemek değil, zihni sakin ve dengeli tutmak olmalı. Bu süreçte hafif tekrarlar, kısa paragraf çalışmaları ve ritmi koruyacak küçük soru setleri öneriliyor. Özellikle sınavdan bir gece önce yapılan "Son kez her şeye bakayım" maratonlarının kaygıyı artırdığı belirtiliyor.