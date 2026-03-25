LGS’de ezber sorusu yok

14 Haziran Pazar günü yapılacak 2026 Liselere Geçi Sınavı'nın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek. Kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer veriliyor. Peki bu yıl sınavda herhangi bir değişiklik var mı? Sorular nerelerden gelecek? Sonuçlar nasıl ve ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS'yle ilgili merak edilen 10 soru ve cevapları:

1- Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular 10 Nisan 2026'ya kadar elektronik ortamda alınacak. Başvurular otomatik olmayacak. Veliler e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) üzerinden başvuru yapacak. Okul müdürlükleri süreci 13 Nisan'a kadar onaylayacak.

2- Sınav giriş belgeleri ne zaman verilecek?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilecek.

3- Sınavın yapısı nasıl olacak?

Toplam 90 soru sorulacak. Sınav 2 oturum halinde uygulanacak. Sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, Sayısal bölümde 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

ANALİZ GÜCÜ ÖLÇÜLECEK

4- Soruların içeriği nasıl olacak?

Sorular 8'inci sınıf kazanımlarına dayalı olacak. Ancak bilgi ezberinden çok okuduğunu anlama, yorumlama, analiz, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ölçen yeni nesil soru tarzı öne çıkacak. Grafik ve tablo yorumlama becerisi de belirleyici olacak.

5- Puanlama nasıl yapılacak?

Her testte 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Elde edilen ham puanlar doğrudan kullanılmayacak, tüm öğrencilerin performansına göre standart puana dönüştürülecek.

6- Derslerin katsayısı nasıl olacak?

Derslerin katsayıları farklı olacak. Türkçe, matematik ve fen bilimleri 4; diğer dersler 1 katsayı ile hesaplanacak. Bu puanlar toplanarak 100 ile 500 arasında değişen LGS puanı oluşturulacak. Bu sistemde sadece net sayısı değil, öğrencinin Türkiye genelindeki başarı sırası da puanı etkileyecek.

ARADA BESLENME PAKETİ

7- Bu yıl ilk kez hangi uygulama var?

İki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi verilecek. Paket içinde yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacak. Talep başvuru sırasında yapılacak.

8- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için neler değişti?

Görme yetersizliği olan öğrenciler için tek kişilik salon, okuyucu-kodlayıcı desteği ve 20 dakika ek süre uygulanacak. Bazı sorular eşdeğer içerikle değiştirilebilecek.

9- Sonuçlar ve tercih süreci nasıl işleyecek?

Sonuçlar 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Tercihler 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek, ardından nakil süreci başlayacak.

10- Nakiller ne zaman olacak?

İki dönem nakil olacak. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

LGS'de başarıyı belirleyen sadece net sayısı değil, öğrencinin yüzdelik dilimi. Ancak ortalama tabloda 80 net üzeri öğrenciler üst dilime girerken, 90 net ve üzeri neredeyse tam puan bandına yaklaşıyor. Net ve puan tablosu yaklaşık olarak şöyle:

- 90 net ve üzeri: 470 - 500 puan

- 80 net: 450 - 470 puan

- 70 net: 420 - 450 puan

- 60 net: 380 - 420 puan

- 50 net: 340 - 380 puan

- 40 net: 300 - 340 puan

- 30 net: 260 - 300 puan

- 20 net: 220 - 260 puan