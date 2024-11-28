LGS’de ezber sorusu yok mantık yürüten kazanacak

15 Haziran'da yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ilk örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçen hafta yayımlandı. Gerçek sınavda çıkacak soru tipleri açısından önemli bir ipucu niteliği taşıyan örnek sorular öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda okuduğunu anlama ve yorumlama, problem çözme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme ve sonuç çıkarma becerilerini de ölçmeyi hedefliyor. Örnek soruları ve LGS hazırlık sınavı sürecini değerlendirmek amacıyla Bilnet Okulları Eğitim Başkanı Erhan Nergiz ile bir araya geldik. Nergiz, 2025 LGS örnek sorularının, öğrencilerin sınav formatını anlamaları ve hazırlık sürecini planlamaları için önemli bir kaynak sunduğunu belirtti. Nergiz "Sorular öğrencilerin ezberden çok öğrendiklerini anlamlı şekilde kullanmasını teşvik ediyor. Bu durum, beceri temelli eğitim anlayışıyla örtüşüyor. Özellikle problem çözme odaklı sorular, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, öğrencileri yalnızca sınava değil, ileri kademelerdeki eğitim yaşamına da hazırlıyor" dedi. Nergiz örnek sorularla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:Örnek sorular, önceki yıllardaki LGS sorularına paralel şekilde orta ve üst düzey zorluk seviyesinde. Özellikle matematik ve fen bilimleri testlerinde çözümü uzun işlem gerektiren, günlük hayattan bağlamlarla ilişkilendirilebilen ve mantık yürütmeyi zorunlu kılan sorular yer almıştır.Türkçe testinde ise anlam ve yorumlama soruları dikkat çekmektedir. Paragraflardaki çok katmanlı içerik, öğrencilerin yalnızca yüzeysel bilgisini değil, derinlemesine anlama becerilerini de ölçmektedir.Sözel bölümdeki sorular, özellikle metin tabanlı analiz ve çıkarım yapma yeteneğine odaklanırken sayısal bölümde işlem yeteneği ve mantık yürütme ön plana çıkmıştır. Çözümlü videoların eklenmesi öğrencilerin eksiklerini gidermesi ve doğru stratejiler geliştirmesi için etkili bir stratejidir.NERGİZLGS'ye hazırlanan öğrencilere, kalan süre için şu önerilerde bulundu:Her gün belirli saatlerde çalışmayı hedefleyin ve programınıza sadık kalın. Hangi gün, hangi konulara çalışacağınızı önceden belirleyin.Öğrenilen bilgilerin unutulmaması için düzenli tekrar yapın. Kısa ve öz notlar tutarak bilgilerinizi pekiştirin.Farklı soru tipleriyle karşılaşmak için bolca pratik yapın. Çözülemeyen sorular üzerinde durarak eksiklerinizi giderin.Özellikle Türkçe sorularında başarılı olmak için farklı metinler okuyun ve anladıklarınızı yorumlayın.Deneme sınavlarını gerçek sınav koşullarında çözün ve sonuçlarını analiz edin. Hangi konulara daha fazla çalışmanız gerektiğini belirleyin.Başarılı olma hedefinize odaklanın ve bu süreçte kendinizi motive edecek aktiviteler yapın.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek soruları mutlaka çözün. Bu sorular, sınavın tarzını anlamanızda size büyük katkı sağlar.Öğretmenlerinizden ve rehberlik servisi uzmanlarınızdan yardım alın. Herhangi bir konuda zorlandığınızda onların desteğinden yararlanın.