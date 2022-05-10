LGS’de geri sayım başladı

5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) bir aydan az bir zaman kaldı. Öğrencilerin emeklerinin karşılığını almak istedikleri bu sınava psikolojik ve fiziksel olarak hazır olmaları çok önemli. LGS zamanı yaklaştıkça öğrencilerde stres, kaygı ve başaramama korkusu artıyor. Son ayda nelere dikkat edilirse öğrenciler için avantaj olur? Öncelikle bilinçli bir tekrar programı oluşturmak gerekiyor. Bunun için de tekrar edilmesi gereken konu sayısını bilmek çok önemli. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz "Matematikte 12, Türkçe'de 13, fen bilimlerinde 10, din kültüründe 6, inkılap tarihinde 6, fen bilimlerinde 10, İngilizce'de ise 10 konu var. Toplam 57 konu oluyor. Günde iki konu tekrarı yapacak zaman var. Kolaylıkla yapılabilir" dedi. Yılmaz sınava hazırlanan adaylara şu önerilerde bulundu:İki gün, bir gün sözel, bir gün sayısal olmak üzere son konulardan geriye doğru genel tekrar yapın. 3'üncü gün soru sayısı ve süreye sadık kalmak kaydıyla deneme sınavı uygulaması ve yanlış yapılan soruların doğrusunun bulunması şeklinde çalışılmalı.Sözel tekrar yaparken konuya ders kitabının sayfalarını çevirerek göz at, takıldığın başlıkların altını oku, konu testi uygula, yanlışlarını bul yöntemi izlenmeli.Sayısal tekrar yaparken ders kitabı ve ders defterinde konuyla ilgili açıklamaları okuyun, örnek soru çözümlerini inceleyin. Zorlanacağınızı düşündüğünüz örnek soruyu kendiniz çözün, kendinize test uygulayın, yanlışlarını bulun.Fen bilimleri tekrarı yaparken biyoloji konularını sözel ders tekrarı gibi yapın.Ders kitabından konunun anlatımı ve örnek çözümlerine göz atın.Ders defterinden sınıfta çözülmüş örnek soruların çözümünü gözden geçirin, ihtiyaç hissederseniz yeniden çözün.Soru sayısı ve süreye sadık kalmak kaydıyla (sözel 50 soru 75 dakika, sayısal 40 soru 80 dakika) kendinize test uygulayın.Yanlışlarınızı bulun ve mutlaka düzeltin.Öğrenciler özellikle sayısal testleri yetiştirmekte zorlanıyor. Dolayısıyla hazırlık sürecinde sayısal testi süreye sadık kalarak çözmeye çalışmak sınavda zamanı kontrol etmelerini kolaylaştıracaktır.Anne babalar da öğrencilerle birlikte çalışma ve tekrar programı oluştursunlar. Böylece onların hangi gün ne yapacaklarını daha kolay takip edebilecekler ve öğrencilerini destekleyebileceklerdir.Öğrencilerinin kaygılarının artırıcı söz ve davranışlardan kaçınsınlar. Gereğinden çok övgü, yüksek veya çok düşük beklenti ve güvensizlik sözleri öğrencilerin kaygılarını artırmaktadır.Son bir ay için evi çalışma kampı olarak düzenlesinler, eve misafir çağırmasınlar, öğrencilerin çalışmalarına saygı göstersinler.Öğrencilerin beslenmesine özen göstersinler, yemek saatinin düzenli olmasını sağlasınlar.BU dönemde özellikle evde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz "Hazır beslenmeden, ağır yemeklerden ve hamur işinden uzak durmak gerekiyor. Son bir ayda düzenli uyku, öğrencilerin kendilerini daha güçlü ve dinlenmiş hissetmelerini sağlayacağından başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle en geç saat 10.30'da uykuya geçmelerini öneriyorum" dedi.