LGS’de kazandıran 7 aylık yol haritası

2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 13 Haziran olarak açıklandı. Takvimin netleşmesiyle birlikte 8'inci sınıf öğrencileri için hazırlık süreci de tam anlamıyla başlamış oldu. Eğitim açısından sınav tarihinin belli olması yalnızca takvimde bir günün işaretlenmesi anlamına gelmiyor. Belirsizliğin ortadan kalkması, öğrencilerin hedef belirlemesi ve çalışma alışkanlıklarını yeniden düzenlemesi bakımından psikolojik bir eşik olarak da değerlendiriliyor. Ancak bu tarih bir baskı unsuruna dönüştürülmemeli. Başarının anahtarı son aylara yoğun bir çalışma yükü bırakmak değil, bugünden başlayarak eksikleri belirlemek ve sürdürülebilir bir program oluşturmak.

ÖNCE EKSİKLER BELİRLENMELİ

LGS adaylarının ilk yapması gereken, bütün derslere aynı süreyi ayırmak yerine hangi konularda zorlandıklarını ortaya koymak. Bunun için bir deneme sınavı ya da kazanım değerlendirmesi yapılarak yanlış ve boş bırakılan sorular analiz edilmeli. Eksikler konu bilgisi, okuduğunu anlama, işlem hatası ve süre yönetimi olarak sınıflandırılmalı. Çalışma programı da bu sonuçlara göre hazırlanmalı. Öğrenciler her hafta sonunda ilerlemelerini değerlendirerek sonraki haftanın hedeflerini güncellemeli. İşte LGS'de ders ders başarıya götüren stratejiler:

TÜRKÇE'DE HER GÜN OKUMA VE PARAGRAF: Türkçe'de yalnızca dil bilgisi kurallarını ezberlemek yeterli değil. Paragrafta ana düşünceyi bulma, çıkarım yapma, sözcüklerin bağlam içindeki anlamını belirleme ve görsel yorumlama becerileri geliştirilmeli. Her gün düzenli kitap okuma ve seviyeye uygun paragraf soruları çözme alışkanlığı kazanılmalı. Yanlış yapılan sorularda doğru seçeneğin neden doğru, diğerlerinin neden yanlış olduğu incelenmeli.

MATEMATİKTE EZBER YAPMAYIN PROBLEM ÇÖZÜN: Matematikte formülleri bilmek kadar bunları farklı problemlere uygulayabilmek de önemli. Öğrenciler önce konu eksiklerini tamamlamalı, ardından kolaydan zora ilerleyen sorular çözmeli. Özellikle problem çözme, tablo ve grafik yorumlama, matematiksel akıl yürütme üzerinde durulmalı. Yapılamayan soruların çözümünü hemen öğrenmek yerine farklı yöntemler denenmeli. Her gün kısa ama düzenli matematik çalışması yapılmalı.

FEN BİLİMLERİNDE DENEY VE GRAFİKLERE DİKKAT: Fen bilimlerinde kavramları ezberlemek yerine olayların nedensonuç ilişkilerini anlamaya odaklanılmalı. Deney düzenekleri, değişkenler, grafikler ve günlük yaşamla ilişkilendirilen sorular üzerinde çalışılmalı. Öğrenciler öğrendikleri konuyu kendi cümleleriyle açıklamayı denemeli. Özellikle deneylerde hangi değişkenin değiştirildiği, hangisinin sabit tutulduğu ve sonuçların nasıl yorumlanacağı kavranmalı.

SOSYAL BİLİMLERDE AKIL YÜRÜTME ÖNEMLİ

İNKILAP TARİHİNDE KRONOLOJİ KURUN: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde olayların tarihlerini tek tek ezberlemek yerine aralarındaki ilişkileri öğrenmek önemli. Kurtuluş Savaşı'nın aşamaları, inkılapların amaçları ve tarihsel gelişmeler kronolojik şemalarla tekrar edilmeli. Öğrenciler tarihsel bir metinden çıkarım yapmaya yönelik sorular çözmeli.

DİN KÜLTÜRÜNDE KAVRAMLARI ANLAYIN: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde temel kavramlar, ayet ve hadislerin verdiği mesajlar üzerinde durulmalı. Öğrenciler kavramların anlamlarını öğrenmeli, bunları günlük yaşamla ilişkilendirmeli. Yalnızca ezbere dayalı tekrar yerine yorum ve anlamaya yönelik sorulara ağırlık verilmeli.

İNGİLİZCE'DE KELİMELERİ CÜMLE İÇİNDE ÖĞRENİN: İngilizce'de ünitelerin temel kelimeleri ve günlük iletişim kalıpları düzenli olarak tekrar edilmeli. Kelimeleri yalnızca Türkçe karşılıklarıyla ezberlemek yerine cümle içinde kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Diyalog tamamlama, kısa metinleri anlama ve görsel yorumlama sorularına çalışılmalı.

SON AYLARA BIRAKMAYIN

Kasım ve aralık aylarında temel eksiklerin giderilmesi, ocak ve şubat aylarında konu pekiştirme çalışmalarının artırılması, mart ve nisanda deneme sınavlarıyla hız ve doğruluğun geliştirilmesi, mayısta ise yanlışların analiz edilerek genel tekrar yapılması öneriliyor. Son haftalarda yeni ve ağır bir çalışma programına geçmek yerine uyku düzenini korumak, hafif tekrarlar yapmak ve sınav kaygısını yönetmek önem taşıyor. Ailelerin görevi ise çocukları başka öğrencilerle kıyaslamak değil, düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarını desteklemek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör