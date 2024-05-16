LGS’de kazandıran taktikler: Uzun sorudan korkmayın

Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 17 gün kaldı. 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenilen LGS'ye planlı bir şekilde hazırlanmak kadar sınav sırasında bazı hataları yapmamak da önem taşıyor. Binlerce öğrenci sınava çok iyi hazırlansa da LGS günü yaptığı bazı teknik hatalar nedeniyle düşük puanlar alabiliyor. Bu hatalardan en yaygın olanı soruların altını çizerek okumak, kolay sorularda takılmak, uzun metinlerde çok zaman kaybetmek ve etraftakilere çok fazla odaklanmak olabiliyor. LGS'ye girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, sınavlarda yapılan basit hataları ve çözüm önerilerini paylaştı.Her öğrencinin sınavı çözmeye hangi dersten başlayacağını önceden netleştirmesini ve stratejisini bu yönde geliştirmesini tavsiye eden Kurt, sınav başarısının en büyük etkenlerinden birinin de zamanı da doğru kullanmak olduğunu hatırlatarak, "Sınavlarda hata olarak karşımıza çıkan bazı durumlar çok yaygın olarak görülen ve alışkanlık haline gelen tutumlardan kaynaklanıyor. Dikkat eksikliği, sınav kaygısı gibi yaygın psikolojik etkenlerin yanında soruların altını çizerek okumak, kolay soruları hafife almak, etraftakilere çok fazla odaklanmak da aslında hiç hesapta olmayan hatalara neden olabiliyor" dedi.Sınava hazırlanan öğrencilerin konu tekrarı yapmak, soru çözmek gibi planlı ders çalışma programlarına vakit ayırdıkları kadar, kendilerini basit hatalara iten etkenleri tespit ederek önlem almaları gerektiğini de belirten Adil Kurt, "Sınavlarda en fazla yapılan hatalar ve nedenleri tespit edilmeli, sonraki denemelerde bu hatalara karşı alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığı kontrol edilmeli. Sınavda çok kolay soruların da olabileceği unutulmamalı böylece kolay bir soruda gözden kaçırdığım bir şey olabilir mi diye kaygılanarak zaman kaybetmenin önüne geçilmeli. Sınavda, seslerden dolayı dikkat dağınıklığı oluşuyorsa hazırlık sürecinde çalıştığınız ortamların çok sessiz olmamasına dikkat edilmeli. Uzun sınav sürelerinde zaman zaman dikkatimizin dağılması bizi korkutmamalı. Derin bir nefes alıp, tekrar sınava odaklanılabileceği hatırlanmalı. Yanıtlanamayan soruda zaman kaybı yaşanmamalı, aynı soruda takılı kalmak kaygıyı artıracağı için o soruya daha sonra dönmek üzere sınava devam edilmeli" dedi.Her öğrencinin sınavı çözmeye hangi dersten başlayacağını önceden netleştirmesini ve stratejisini bu yönde geliştirmesini tavsiye eden Kurt, sınav başarısının en büyük etkenlerinden birinin de zamanı da doğru kullanmak olduğunu hatırlattı.Gerçek sınav saatinde deneme sınavı çözün.Sınav ortamındaymış gibi soru çözümü yapın.Konu tekrarlarınızı soru ezberleyerek değil, aynı konuda daha fazla soru çözerek yapın.En baştan tüm notları gözden geçirme-çalışma hatasına düşmeyin.Dijital oyunlara ve sosyal medya kullanımına ara vererek zihninizi rahatlatacak faaliyetlere yönelin.Sürecin son düzlüğünde görülen yorgunluk, durgunluk gibi psikolojik etkilere yönelik düzeni bozacak uzun aralar yerine, kısa ve kolay çözümlerle 'iyi gelenler listeleri' oluşturun.Kolay olan soruları çözdükten sonra takıldığınız sorulara ikinci turda geri dönüp yanıt vermek olarak tanımlayabileceğimiz 'Turlama Tekniği' gibi yöntemler deneyebilirsiniz.Nefes egzersizleri yapma, su içme ve beden kontrolü gibi uygulamalar sınav esnasında sizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır, unutmayın.Soru kökünün veya soru metnin uzun oluşu öğrencilerin soruya karşı olumsuz bir önyargı geliştirmesine neden olur. Oysa soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu size daha fazla ipucu verir. Bu nedenle uzun metinli soruların daha kolay çözülebilen sorular olduğunu hatırlayın.Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler. Soru kökünü okuyan zihin; soruyu bu hazırlıkla okuma eğiliminde olur. Bu da size sınavda daha fazla zaman kazanmanızı sağlar.Cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişi güzel cevaplandırmamalısınız.Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur. Yüzde yüz emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz