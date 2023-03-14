LGS’de ne tip sorular çıkacak? Konu az detay çok

1 milyon 230 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 Haziran'da yapılacak. Bu yıl öğrencilere yalnızca birinci dönemde işlenen konulardan soru sorulacak. Sınavda ikinci dönem konularından soru çıkmayacak. Benzer uygulama 2020 LGS'de de yapılmıştı. Kovid 19 pandemisi nedeniyle okullar kapanmış, uzaktan eğitime geçilmişti. 2020'de de öğrenciler LGS'de ikinci dönem konularından muaf olmuş, sınavda birinci dönem konularından sorular çıkmıştı. Ancak başta matematik olmak üzere her testte oldukça detaylı ve uzun paragraflı sorular sorulmuştu. Öğrenciler süre sıkıntısı yaşamış, 2020 LGS uzmanlar tarafından "Zor bir sınav" olarak değerlendirilmişti. Peki, bu yıl sınava hazırlanan öğrencileri neler bekliyor? Adayların nelere dikkat etmesi, sınava nasıl hazırlanması gerekiyor? Başta matematik olmak üzere her derste konu içerikleri daraldı. Ancak bu, sınavda daha detaylı ve seçici soruların çıkacağı anlamına geliyor. İşte ders ders LGS tüyoları:Matematıkmüfredatı 6 konuya indi. Bu, öğrenciler açısından yoğunlaştıkları alanın daralması anlamına geliyor. Bu durum, öğrenciler için daha az konuyu çok iyi özümseyerek avantajlı bir durum oluşturabilir. Öte yandan 2020'de olduğu gibi en çok matematik dersinden eleyici sorular gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, "Öğrencinin analitik düşünce yeteneğini ölçen hikâye tarzı matematik sorularının çıkmasını bekliyoruz" dedi.Açıklananbirinci dönem Türkçe konularında "Görsellerle ilgili soruları cevaplama, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunma" gibi yorum becerisini ölçmeyi amaçlayan kapsayıcı kazanımlar yer alıyor. Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde Türkçe soruları öğrencilerin zaman yönetimini ölçer nitelikte. Diğer derslerde konular daha az olduğu için en çeldirici soruların Türkçe'den çıkacağı öngörülüyor. Uzmanlar Türkçe'de başarılı olmak için öğrencilerin bol bol kitap okuması gerektiğini söyledi.Öğrencilerinokuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren soruların çıkması bekleniyor. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlamanın yanında analiz yaparak sonuca ulaşma becerilerinin ölçüleceği nitelikte soruların geleceği öngörülüyor.FEN bilimlerinde konu oldukça az. Şema, tablo ve görsellerle ilgili soruların ağırlıklı olacağı öngörülüyor. Öğrencilerin daha az kalan konularda daha ince detayları da yakalayabilecek seviyede bilgi birikimine sahip olmaları gerekiyor. Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde öğrencilerin dikkat becerileri ve görsel okuma yetenekleri ölçülüyor.Öğrencilerİnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki ilk 3 ünite konularından sorumlu olacak. Üniteler ve kazanımlar azaldığı için kavramların bilinmesinin çok önemli olacağı, daha seçici ve zor soruların sorulma ihtimalinin daha güçlü olacağı öngörülüyor.Öğrencıler, din kültürü dersi için ilk iki ünitenin tamamından ve üçüncü ünitenin iki konusundan sorumlu olacak. Bu durumda kavramları çok iyi bilmenin ve ayrıntıları öğrenmenin önemi ortaya çıkıyor. Şubat ayı örnek sorularını SABAH'a değerlendiren uzmanlar "Orta güçlükte sorular sorulmuş. Sınavda kavramlar üzerinden neden-sonuç ilişkisini irdeleyen tarzda sorular gelebilir" dedi.