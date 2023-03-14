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Giriş Tarihi: 14.3.2023 06:58 Son Güncelleme: 14.3.2023 06:59

LGS'de ne tip sorular çıkacak? Konular daraldı detay çoğaldı

1 milyon 230 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenilen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 Haziran'da yapılacak. Bu yıl öğrencilere yalnızca birinci dönemde işlenen konulardan soru sorulacak. Sınavda ikinci dönem konularından soru çıkmayacak. Bu durumda LGS'ye hazırlanan öğrencilerin nelere dikkat etmesi, konulara nasıl çalışması, sınava nasıl hazırlanması gerekiyor? Öğrencileri ne tip sorular bekliyor? Başta matematik dersi olmak üzere her derste konu içerikleri daraldı. Ancak bu sınavda daha detaylı ve seçici soruların çıkacağı anlamına geliyor. İşte ders ders LGS tüyoları:

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
LGS’de ne tip sorular çıkacak? Konular daraldı detay çoğaldı

MATEMATİK: Matematik müfredatı 6 konuya indi. Bu öğrenciler açısından yoğunlaştıkları alanın daralması anlamına geliyor. Bu durum, öğrenciler için daha az konuyu çok iyi özümseyerek avantajlı bir durum oluşturabilir.

TÜRKÇE: Açıklanan birinci dönem Türkçe konularında "Görsellerle ilgili soruları cevaplar, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur" gibi yorum becerisini ölçmeyi amaçlayan kapsayıcı kazanımlar yer alıyor.

SOSYAL BİLGİLER: Öğrenciler İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki ilk 3 ünite konularından sorumlu olacak. Üniteler ve kazanımlar azaldığı için kavramların bilinmesinin çok önemli olacağını, daha seçici ve zor soruların sorulma ihtimalinin daha güçlü olacağı öngörülüyor.

DİN KÜLTÜRÜ: Öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için ilk iki ünitenin tamamından ve üçüncü ünitenin iki konusundan sorumlu tutuldu. Bu durumda; kavramları çok iyi bilmenin ve ayrıntıları öğrenmenin önemi ortaya çıkıyor.

FEN BİLİMLERİ: Şema, tablo ve görsellerle ilgili soruların ağırlıklı olacağı öngörülüyor. Öğrencilerin daha az kalan konularda daha ince detayları da yakalayabilecek seviyede bilgi birikime sahip olmaları gerekiyor.

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LGS'de ne tip sorular çıkacak? Konular daraldı detay çoğaldı
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