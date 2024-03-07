LGS’de öğrencileri neler bekliyor? Türkçe eleyici olacak bol bol kitap okuyun

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencinin katılması beklenilen 2024 Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 3 ay kaldı. 2 Haziran'da düzenlenecek sınavda geçen yıldan farklı olarak öğrenciler iki dönemdeki konulardan da sorumlu olacak. Geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle sınavda öğrenciler ikinci dönem konuların muaf tutulmuş ve önceki yıllara nispeten kolay sorular sorulmuştu. Ancak sınav bu yıl daha aslına uygun olarak düzenlenecek. LGS'de geçen yıla göre her dersten daha seçici sorular çıkması bekleniyor. Özellikle Türkçe testinde eleyici soruların yer alması öngörülüyor. Peki kalan 3 ayda öğrenciler sınavda başarılı olmak için nasıl bir yol izlemeli? Bilnet Okulları Eğitim Başkanı Erhan Nergiz sınavın katsayısı yüksek olan Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde başarılı olmak için şu önerilerde bulundu:Geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, LGS soruları birinci dönem konularıyla sınırlanmış ve sınavın en belirleyici dersi Türkçe olarak öne çıkmıştı. Sonuçlar incelendiğinde soruların zorluk seviyesinin ve çeldiricilerin etkisiyle öğrencilerin Türkçe dersinde güçlük çektiği gözlemlenmişti. Bu yıl için de Türkçe dersinin belirleyici olma ihtimali yüksek olarak değerlendirilmektedir. Soruların konu dağılımında bir değişiklik olmazsa dil bilgisi ve anlam bilgisi olarak iki ana kategoride toplanacağını; bununla birlikte okuduğunu anlama-yorumlama ve muhakeme türündeki soruların ağırlıkta olacağını öngörebiliriz. Öğrencilerin bu konular üzerine yoğunlaşmaları ve çokça okuma yapmaları, Türkçe başarısını artırmanın yanı sıra diğer derslerdeki başarılarını da olumlu etkileyecektir.Matematik soruları geçen yıl, önceki yıllara göre daha kolay sorulsa da bu durum bizim için yanıltıcı olmamalıdır. Matematik dersi, beklenen zorluk derecesi ve kapsam-geçerliliği yüksek olan sorularıyla, önemli derslerden biri olmaya devam edecek. Öğrenciler, eksik oldukları kazanımları tamamlamalıdır. Önceki yıllarda çıkmış soruları çözmek; bu sorularda yer alan grafik, tablo ve görselleri anlamayı ve analiz etmeyi kolaylaştıracaktır.Sorularda öğrencilerin bilgiyi kullanarak günlük hayat problemlerine çözüm bulması beklenir. Bu nedenle "bilmek" değil; bu bilgileri gerçek hayata transfer edebilmek öğrencilere başarıyı getirecektir. Bunun için de öğrencilerin analiz ve sentez edebilme, yorumlama yapabilme becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Sorularda yine ağırlıklı olarak tablo, grafik ve görsel kullanılacaktır. Öğrencilerin hem belirtilen becerilere dayalı soru pratikleri hem de tablo, grafik ve görsel okuma çalışmaları yapması onları bir adım öne geçirecektir.LGS öğrencileri, çalışma döneminde kaygılarını kontrol altında tutmayı öğrenmelidir. Birçok öğrenci sınav heyecanı yaşamaktadır. Bu oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bu heyecanı motivasyona dönüştürüp disiplinli bir çalışma ortamı oluşturan öğrenciler için başarı kaçınılmaz olacaktır. Bahsedilen kaygının üst düzey strese dönmemesi için anlaşılmayan veya zor görülen konuların tekrarı mayıs ayına bırakılmamalıdır.SINAVA hazırlık sürecine erken başlayarak konu tekrarları yapmak ve eksiklikleri gidermek, öğrencilere genel konulara hâkimiyet kazanma ve daha hızlı bir şekilde denemelere başlama fırsatı verir. Mayıs ayına girildiğinde deneme sınavlarının sayısını artırmak, sınav tecrübesini pekiştirmek ve süre yönetimi becerilerini geliştirmek açısından büyük önem taşır. Öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak oluşturulacak kişisel başarı stratejileri, her öğrencinin kendine özgü potansiyelini ortaya çıkarmada etkilidir.