LGS’de olası yüzdelik dilimler ne olacak?

8'inci sınıfta öğrenim gören 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından tercih dönemi 3 Temmuz'da başlayacak. 2023 LGS geçen yıllara göre daha kolay bir sınav olduğu için öğrencilerin aldığı puanlar yükseldi ancak yüzdelik dilimleri geriledi. Tercihler puana göre değil, yüzdelik dilimlere göre yapılacağı için şu anda en çok merak edilen konu, hangi okulların hangi yüzdelik dilim aralığında öğrenci alacağı. Bu konuyu Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile çalıştık. Bu yıl sınava katılan aday sayısının sadece 1600 azaldığını, okulların kontenjanlarının ise 13 bin 260 arttığını söyleyen Ünsal, "Aday sayısındaki azalma hissedilir bir yüzdelik dilim sapması yaratmaz ama toplam kontenjan artışları daha alt yüzdelik dilimli okullara indikçe az da olsa bir rahatlama yaratabilir" dedi. Ayrıca depremzede öğrenciler için ülke genelinde ayrılan 13 bin 889 ilave kontenjanın ise bu öğrencilerin yerleşmesinde büyük avantaj sağlayacağını belirtti. Peki bu yıl liselerin türlerine göre kontenjanlar ne oldu? Hangi okul türleri hangi yüzdelik dilimlerden öğrenci alacak? Geçen yıla göre yüzdelik dilimlerde nasıl bir değişiklik olması bekleniyor? İşte lise adaylarının tercihlerinde önemli bir referans olabilecek çalışma:Anadoluimam hatip liselerinde 42 bin 346 kontenjan bulunuyor. Yüzdelik dilimi yüksek olan okullarda geçen yıla göre büyük bir farklılık yaşanması beklenmiyor. Anadolu imam hatip liselerine de depremzede öğrenciler ilave kontenjanla alınacak. Bunlar için ayrılmış kontenjan toplamı 2 bin 942.Son yıllarda yıldızı parlayan ve LGS'yle öğrenci alan Anadolu teknik lisesi programlarının kontenjanı 26 bin 16 oldu. Yüzdelik dilimi 2 ile 3 aralığında olan 1 okul var. Geçen yıl ortalama 2,67 diliminden öğrenci alan bu okulların bu yıl yüzde 2,61'lik dilime kadar ilerleyebileceği öngörülüyor. Bu liselere de 1739 depremzede öğrenci ayrıca alınacak.LGS'yle öğrenci alacak Türkiye genelindeki Anadolu liselerinin bu yılki kontenjanı 71 bin 150 oldu. Yüzdelik dilimi 0 ile 1 arasında olan okul sayısı 14. Bu okullar toplam 1736 öğrenci alacak. Tahmini yüzdelik dilimde yığılmadan kaynaklı bir miktar değişim bekleniyor. Geçen yıl yüzde 0,52 dilime kadar yerleşilen okulların bu aralıkta yüzde 0,41 ile dolması bekleniyor. En fazla kontenjan ise yüzdelik dilimi 10 ile 12 arasında liselerde var. Bu aralıkta olan toplam 55 okula 8 bin 570 öğrenci alınacak. Geçen yıl ortalama yüzde 10,97 olan dilimin bu yıl yüzde 11,76 olacağı tahmin ediliyor. Bu yıl ayrıca 4 bin 760 depremzede öğrenci de farklı illerdeki Anadolu liselerine yerleştirilecek.LGS'yle öğrenci alacak Türkiye genelindeki fen liselerinde bu yıl kontenjan 40 bin 320 olarak belirlendi. Yüzdelik dilim 0 ile 1 arasında olan toplam 19 fen lisesi var. Bu dilimdeki fen liseleri 2 bin 310 öğrenci alacak. Geçen yıl yüzde 0,55 yüzdelik dilimin bu yıl yüzde 0,48 olması bekleniyor. En fazla kontenjan ise yüzde 3 ile 4 arasında olan okullarda. Bu dilimdeki toplam 45 lise, 5 bin 430 öğrenci alacak. Geçen yıl ortalama 3,50 olan yüzdelik dilimin bu yıl yüzde 3,56'ya yükselmesi bekleniyor. Bu yıl ayrıca 2 bin 688 depremzede öğrenci de farklı illerdeki fen liselerine ilave kontenjan kapsamında alınacak.Sistemde yerleşme şansının en kolay olduğu lise türü, Anadolu meslek lisesi programları. Bu programların kontenjanı ise 15 bin 650 olarak belirlendi. Anadolu meslek liselerine de 1044 depremzede öğrenci alınacak.BU yılki kontenjanı 10 bin 740. Bu lise türleri en yüksek yüzde 6-7 aralığında öğrenci alıyor. Bu yüzdelik dilim aralığında toplam 1 okul var. Geçen yıl 6,54 yüzdelik dilimin bu yıl yüzde 6,32 olması bekleniyor. Bu yıl ayrıca 716 depremzede öğrenci farklı illerdeki sosyal bilimler liselerine yerleştirilecek.