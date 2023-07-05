LGS’de ölü tercihe dikkat

1 milyon 200 binden fazla 8'inci sınıf mezunu öğrenciler için lise tercih maratonu devam ediyor. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinden önce yerel, daha sonra da merkezi puanla, yani Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan okullardan tercih yapacak. Tercih uzmanları, öğrencilerin kariyer hedefine hizmet eden bilinçli bir tercih listesi oluşturabilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri SABAH'a anlattı ve en çok merak edilen soruları şöyle yanıtladı:Tercih işlemlerinizi Türkiye yüzdelik diliminize göre yapmanız gerekiyor.Yüzdelik dilimi aslında bir sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir. Örneğin: 1 milyon öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik diliminde 10 bin öğrenci var demektir. A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 25 bininci öğrenciyi almış demektir. B okulu yüzde 4'ten öğrenci almışsa Türkiye sıralamasında 40 bine giren öğrenciyi almış demektir.Kendi yüzdelik dilimi 3.50 olan bir öğrencinin, örneğin yüzde 1'lik dilimden okul tercihi yapmasının herhangi bir dezavantajı yok. Ancak o okula girme ihtimali olmadığı için ölü tercih yapmış sayılır. Bu durumun tersine olarak yüzde 3.50'lik dilimdeki bir öğrenci ilk tercihinde yüzde 5'lik dilimden bir okula yer verirse en çok istediği okul birinci tercihindeki okul kabul edilerek o okula yerleştirilir.Tercih sırasına bakılmaksızın öncelikle puanı yüksek olan yerleştirilir. Puanların eşitliği durumunda sırayla OBP'si (Okul Başarı Puanı) yüksek olana, eşitse 8-7-6. sınıf YBP (Yılsonu Başarı Puanı) yüksek olana, eşitse tercih önceliği ve yaşı küçük olana öncelik verilir.Evet, her iki okul türünden tercih yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken, tercih listenizde yüzdelik dilimi 0'a en yakın olandan en geriye doğru yüzdelik dilimine ve kendi istek sıranıza göre liste oluşturmaktırÖğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için kılavuzda belirtilen tarihe kadar okul müdürlüğüne giderek başvurunun düzeltilmesi veya iptali talebinde bulunabilecektir. Okul müdürlüğü tarafından düzeltme işlemi için açılan tercih başvuruları öğrenci ya da veli tarafından düzeltilerek kaydedildikten sonra okul müdürlüğü tarafından onaylanması ve onaylı tercih bilgilerinin veli imzalı nüshasının alınması gerekmektedir.