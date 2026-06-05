LGS’de son 8 gün alarmı

2026 Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 8 gün kaldı. Bu kritik dönemde öğrencilerin yoğun konu yüklemesi yapmak yerine mevcut bilgilerini sağlamlaştırmaları gerektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre son günlerde belirleyici olan unsur, çalışmanın süresinden çok niteliği. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Müdürü Aslı Orman, LGS'nin yalnızca akademik bilgiyi ölçen bir sınav olmadığını söyledi. Orman'a göre okuduğunu anlama, dikkatini sürdürebilme, zamanı doğru kullanma ve sınav anındaki duyguları yönetebilme becerileri de başarıda önemli rol oynuyor. Orman öğrencilerin yeni konu öğrenmeye ya da farklı kaynaklara yönelmeye çalışmasının verimi düşürebileceğine dikkat çekiyor. Bunun yerine daha önce çalışılan konuların tekrar edilmesi, geçmiş denemelerde yapılan hataların analiz edilmesi ve eksik görülen alanlara odaklanılması gerekiyor.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Sınava girecek öğrencilerin yalnızca ders programını değil günlük yaşam düzenini de sınav gününe göre planlaması gerekiyor. Orman uyku saatlerinin düzenlenmesini, sabah erken kalkma alışkanlığının korunmasını ve deneme sınavlarının mümkün olduğunca gerçek sınav saatlerde çözülmesini öneriyor. Sınav öncesinde biyolojik saatin sınav düzenine uyum sağlamasının, öğrencinin sınav sabahına daha hazır başlamasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Son günlerde gece geç saatlere kadar ders çalışmanın ise dikkat ve odak sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

KAYGI NORMALDİR

Sınav yaklaştıkça öğrencilerde heyecan, kaygı ve motivasyon dalgalanmalarının görülmesinin doğal olduğu belirten Orman kısa yürüyüşler yapmak, nefes egzersizleri uygulamak ve sevilen aktivitelere zaman ayırmanın öğrencilerin zihinsel olarak rahatlamasına yardımcı olabileceğini söyledi. Velilere de önemli görev düştüğünü belirten Orman ailelerin sonuç baskısı oluşturmak yerine öğrencinin gösterdiği çabayı ön plana çıkarmasının süreci daha sağlıklı hâle getireceğini ifade etti.



TERCİH DÖNEMİ DE SINAV KADAR KRİTİK

2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026'da açıklanacağını hatırlatan Aslı Orman şöyle konuştu: "Tercih dönemi, sınav kadar önemli bir süreç. Öğrencilerin ilgi alanları, akademik yeterlilikleri, hedefleri ve okulların özellikleri birlikte değerlendirilerek tercih yapılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle öğrencilerin ve ailelerin tercih sürecinde uzmanlardan tercih danışmanlığı desteği almaları, daha bilinçli ve sağlıklı karar vermelerine katkı sağlar."