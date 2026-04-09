LGS’de son gün uyarısı: Eksik ve hatalı bilgi girişi yapmayın

13 Haziran'da düzenlenecek 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları yarın sona eriyor. Başvurular veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. LGS sürecinde küçük ihmaller büyük sorunlara yol açabileceği için başvurudan sınav gününe kadar tüm adımların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Öğrencinin kayıtlı olduğu okul tarafından başvuru ekranı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden açılacak. Herhangi bir eksik ya da hata varsa okul idaresine bildirilerek düzeltilmesi sağlanacak. Başvuru, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Başvurunun tamamlandığı sistem üzerinden kontrol edilebilecek. İsteyen veliler, başvuruya dair çıktı alarak saklayabilecekler.

SON GÜN BUNLARA DİKKAT EDİN

En sık yapılan hataların başında eksik ve hatalı bilgi girişi geliyor. Özellikle iletişim bilgileri ve kimlik bilgilerinin doğruluğu kritik önem taşıyor. Ayrıca başvurunun, okul tarafından onaylanıp onaylanmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra süreç bitmiyor. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'da açıklanacak. Velilerin bu belgeyi okuldan alarak dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. Öğrencilerin sınav merkezinin önceden görülmesi ve ulaşım planının yapılması öneriliyor.