LGS’de yeni tip matematik soruları

Daha önce bol görsellerin olduğu matematik sorularının bu kez şekli değişti, gündelik hayata yönelik bilgiler yer aldı. Örnek soruları Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları SABAH'a değerlendirdi ve öğrencilere şu tüyoları verdi:
MATEMATİK:
LGS sınav sorularının görsellerinin daha matematiksel kavramlar içeren sorular olduğunu, örnek soruların ise daha günlük hayat durumlarını içeren sorular olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimize tavsiyelerimiz, günlük konu tekrarlarının yapılması ve o gün içerisinde okulda çözülmüş soruların çözümlerinin incelenmesidir.
TÜRKÇE:
Paragraf sorularında daha kısa metinler seçildiğini, görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini ve anlamsal açıdan daha detaylı bir analiz yapmasını gerektirmektedir.
FEN BİLİMLERİ:
Soruların sadece bilgi düzeyinde olmadığını kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde sorulardan oluştuğunu gözlemliyoruz.