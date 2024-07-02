LGS’de yüzdelik dilim nasıl kullanılacak? Ölü tercih yapmayın

1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi için lise tercih maratonu devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla yapılacak tercihlerde puana göre değil yüzdelik diliminize göre tercih yapmalısınız. Öğrencilerin LGS puanıyla 10 tercih yapma hakkı var. Kendi yüzdelik diliminizin çok üzerindeki okulları da listenize yazabilirsiniz. Ancak bu okullara girme ihtimaliniz olmadığı için ölü tercih yapmış sayılırsınız. Örneğin kendi yüzdelik dilimi 3.50 olan bir öğrenci, yüzde 1'lik dilimden okul tercihi de yapabilir. Ancak o okula girme ihtimali olmadığı için ölü tercih yapmış sayılır. Bu durumun tersine olarak yüzde 3.50'lik dilimdeki bir öğrenci ilk tercihinde yüzde 5'lik dilimden bir okula yer verirse en çok istediği okul birinci tercihindeki okul kabul edilerek o okula yerleştirilir.Peki en sağlıklı tercihi yapmak için hangi adımları izlemek gerekiyor? Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları SABAH'a şöyle sıraladı:1- Tercih listenizi oluştururken LGS ile öğrenci alan farklı okul türlerinden Türkiye yüzdelik diliminize denk ve en fazla +2 ve -2 yüzdelik diliminde olan okulları belirleyiniz.2- Belirlediğiniz okulları okul türüne bakmaksızın yüzdelik dilimine göre sıralayınız.3- Yaptığınız sıralamayı 10 okula indirmek için aynı puan grubunda olan okullardan daha çok istediklerinizi belirleyiniz.4- Kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6'ncı tercihinize yazınız. Kendinizi garantiye almak için son 4 okulu kendi puanınızdan düşük okullardan seçerek sıralayınız. İlk 5 okulu yüzdelik dilimi ve istek sıranıza göre oluşturarak yazınız.5- Tercihler 17 Temmuz'da sona erecek. Ancak herhangi bir risk olmaması için 15 Temmuz'a kadar velinizle birlikte oluşturduğunuz tercih listesi ile mezun olduğunuz okula giderek tercih işlemini tamamlayıp okul yönetimi tarafından onaylı tercih listenizin bir örneğini alınız.Yüzdelik dilim aslında sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir. Örneğin: 1 milyon öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik dilimde 10 bin öğrenci var demektir. A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 25 bininci öğrenciyi almış demektir. E okulu yüzde 4.00'ten öğrenci almışsa Türkiye sıralamasında 40 bine giren öğrenciyi almış demektir. Peki aynı okulu A öğrencisi birinci tercihine, B öğrencisi beşinci tercihine yazmışsa önce kim yerleştirilir? Söz konusu okula tercih sırasına bakılmaksızın öncelikle puanı yüksek olan yerleştirilir. Puanların eşitliği durumunda sırayla OBP (Okul Başarı Puanı) yüksek olana, eşitse 8-7-6. sınıf YBP (Yılsonu Başarı Puanı) yüksek olana, eşitse tercih önceliği yaşı küçük olana verilecektir.