LGS’de yüzdelik dilimler sevindirdi

2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Toplam 994 bin 358 öğrencinin katıldığı sınavda, bu yıl tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenci sayısı 452 oldu. 2026 LGS'de 500 tam puan alan öğrenci sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37 azaldı. Geçen yıl ise tam puan alan öğrenci sayısı 719'a ulaşarak LGS tarihinin en yüksek rakamlarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Böylece bu yıl tam puan alan öğrenci sayısı 267 kişi azaldı. Ortaya çıkan tablo, sınavın olağan seyrine dönüş olarak değerlendiriliyor.

TERCİHLER 13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sınava katılmayan adayların da katılacağı tercih maratonu 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Tercihler 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Tercih döneminin en önemli kurallarından biri bu yıl da değişmedi. LGS'ye girerek puan alan öğrenciler de dâhil, tüm adayların önce yerel yerleştirme ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihini tamamlamayan öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan liseler ile pansiyonlu okulların tercih ekranı açılmayacak.

20 OKULA KADAR TERCİH HAKKI

Öğrenciler ilk aşamada yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul seçebilecek. Bu tercihlerde ilk 3 okulun öğrencinin kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak. Aynı okul türünden ise en fazla 3 tercih yapılabilecek. Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler isterlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullar için 10, pansiyonlu okullar için ise tercih daha yapabilecek. Böylece toplam tercih sayısı 20'ye kadar çıkabilecek.

RENKLER YOL GÖSTERECEK

Tercih ekranında okullar renklerle gösterilecek. Yeşil renk öğrencinin kayıt alanındaki okulları, mavi komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı ise kayıt alanı dışındaki il içi ve il dışındaki okulları ifade edecek. Böylece öğrenciler tercih yaparken hangi okulun hangi kayıt alanında olduğunu kolayca görebilecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

LGS puanıyla yapılan yerleştirmelerde, puanların eşit olması halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı, 8, 7 ve 6'ncı sınıf yılsonu başarı puanları ile 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliğine, son olarak da yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilecek. Yerel yerleştirmede ise ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık süresi belirleyici olacak.

KONTENJANLAR NE OLDU?

Bu yıl LGS'yle öğrenci alacak liselerin Türkiye genelindeki toplam kontenjanı 198 bin 899 oldu. Geçen yıl göre 2 bin 416 kişilik azalma yaşandı. Genel kontenjanlarda yüzde 1,2 oranında azaltılma yapılmış oldu. Okul türlerine göre 2026 LGS kontenjanları şöyle:

Anadolu Liseleri: 60 bin 886

Anadolu İmam Hatip Liseleri: 43 bin 706

Fen Liseleri: 38 bin 700

Anadolu Teknik Programları: 27 bin 900

Anadolu Meslek Programları: 18 bin 497

Sosyal Bilimler Liseleri: 9 bin 210



'TELEFONA ARA VERDİM'

LISELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Niğde Abdulhamithan Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Zeynep Ülkü Aslan, başarısının arkasındaki en önemli etkenin disiplinli çalışma, telefon kullanımını en aza indirme ve düzenli tekrar olduğunu söyledi.





PLANLI ÇALIŞMAK ZİRVEYE TAŞIDI

2026 LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 35 Bilfen Okulları öğrencisi, başarılarının arkasındaki ortak sırrı "planlı çalışmak ve kaliteli soru çözmek" olarak açıkladı. Türkiye'nin farklı illerindeki Bilfen ortaokullarından mezun olan öğrenciler, düzenli çalışma alışkanlığını sınav sürecinin en önemli anahtarı olarak gösterirken sonucun tek bir dönemin değil, uzun yıllara yayılan disiplinli bir hazırlığın ürünü olduğunu vurguladı. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk de bu yılki LGS'nin önceki yıllara göre daha seçici ve zorlayıcı olduğuna dikkat çekerek elde edilen sonucun sistemli çalışmanın doğal bir karşılığı olduğunu söyledi.



DİJİTAL DETOKS BAŞARIYI GETİRDİ

LGS'DE 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 Bahçeşehir Koleji öğrencisinin de başarı öykülerinde dikkat çeken ortak nokta, teknoloji kullanımını bilinçli şekilde sınırlandırmaları oldu. Birçok öğrenci, sınav yılı boyunca akıllı telefonunu bırakıp tuşlu telefon kullanmayı tercih etti, sosyal medya hesaplarını sildi ya da ekran süresini ciddi ölçüde azalttı. Sessiz çalışma ortamı için kütüphaneyi tercih eden öğrenciler, deneme sınavlarında yaptıkları yanlışları tek tek analiz ederek eksiklerini tamamladı. Stres yönetimi de başarıda önemli rol oynadı. Bazıları nefes egzersizleriyle sınav kaygısını kontrol ederken, bazıları voleybol gibi spor faaliyetleriyle ya da kardeşleriyle vakit geçirerek zihinsel dengesini korudu.





BİSMİLLAH YAZDI FUL ÇEKTİ

Konya'da LGS kitapçığının başına 'Bismillahirrahmanirrahim' yazarak dikkatleri üzerine çeken Tarık Mirza Bişgin, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Tolga YANIK/SABAH





ŞAMPİYONLUK AİLE GELENEĞİ

Adıyaman'da sınavda 500 tam puan alan Kerem Polat, 2023 yılında aynı başarıyı elde eden ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın izinden gitti.