LGS’de zaman yönetimi kazandıracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için nisan ayı örnek soruları yayımladı. Sınav için önemli bir kaynak olan örnek sorularda yine öğrencilerin bilgiden ziyade çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerileri yoklandı. Matematikte birden çok işlem gerektiren, Türkçe'de de uzun paragraf ve anlam bilgisi soruları dikkat çekti. Sorular genel olarak bir işin iş ve işlem basamaklarını takip etme, dikkat ve zaman becerisini ölçüyor. Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri, nisan ayı LGS örnek sorularını SABAH'a şöyle değerlendirdi:: Metin tamamlama, akışı bozan cümle, yardımcı düşünce soruları gibi klasik tarzda soruların yanında görsel-metin eşleştirmesinden oluşan sorular, tek metin üzerinden farklı kazanımların sorgulatıldığı sorular, grafik-görsel ya da grafik-metin eşleştirmeli sorular dikkat çekiyor. Dil bilgisi sorularında öncüllerle verilen soru örnekleri ya da grafik-tablo yorumu ile karıştırılmış soru örnekleri bulunuyor. Öğrenciler çalışırken öncelikle anlam bilgisi konularına ağırlık vermelidirler. Sonrasında dil bilgisi ve yazım, noktalama ile anlatım bozukluğu konusu ile çalışma süreçlerini eksiksiz tamamlamalıdırlar.Gerçek yaşamla ilişkilendirilen sorularda görsellerle sorunun metni bütünleşmiş olarak sorulmuş. Örnek sorularda bilginin doğrudan sorulmadığı, bilginin kullanılabileceği sorulara yer verildiği görülüyor. Grafik yorumlama gibi yorum gerektiren sorular bulunuyor. Soruları genel olarak değerlendirdiğimizde görsellere yer verildiğini ve dikkatli okuyup anlamayı gerektiren sorular bulunduğunu görüyoruz.Grafik ve tabloların kullanıldığı, okuduğunu anlama üzerine kurgulanan, bilimsel olaylar arasında bağlantı kurabilmeyi sağlayan, güncel olaylar ve günlük yaşamdan örneklerin olduğu sorular görüyoruz. Ayrıca LGS'de deney düzeneklerinin kullanılacağı bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin sorgulanacağı sorular da bekleniyor. Öğrenciler tüm ünitelere çalışmakla birlikte özellikle DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verebilir.Uzun paragraflar halinde okuma-anlamaya ve metinden çıkarımda bulunmaya yönelik sorular bulunuyor. Ayrıca sorularda Milli Mücadele Dönemi'ni yansıtan edebiyat eserlerinin bölümlerine de yer verilerek öğrencilerden yorum yapmaları istenebilir.Genel olarak kavram bilgisini ölçen, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini test eden tarzda sorular bulunduğunu görüyoruz. Bu yıl örnek sorularda görsellerin bulunduğu sorular da öne çıkıyor.Okuduğunu anlama, görsel ile uyumlu grafik ya da okuma parçasını analiz etme, diyalog tamamlama sorularına ağırlık verildiği görülüyor. Okuma becerisini, sözcük bilgisini ölçme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorular öne çıkıyor. Örnek soruları incelendiğimizde sorularda soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine de yer verilmiş.