LGS’ye 1 milyon öğrenci girecek
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, bu yıl 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yurtiçinde 81 il ve 920 ilçede, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulanacak sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sınavın hazırlıkları için 12 Haziran Cuma günü tüm okul ve kurumlara bir gün idari izin verildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Bakan Tekin, sınava katılacak öğrenciler için yayımladığı mesajında "İnşallah çocuklarımızın sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.