LGS’ye başvurular yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte o soru ve cevaplardan bazıları:

Sınava katılım zorunlu mu?

İsteğe bağlı. Sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden onaylayacak. Merkezi sınava başvuru için öğrencilerden ücret talep edilmeyecek.

Sınava girerken öğrencilerden hangi belgeler istenecek?

Öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurması zorunlu olacak. Ayrıca öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz'da Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz arasında gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.