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Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:54 Son Güncelleme: 10.1.2022 10:54

Libya Hangi Kıtada, Libya Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Libya Hangi Kıtada, Libya Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Çok eski çağlardan günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bir ülke olan Libya'nın eski çağlarda ilk yerleşimcileri Berberilerdir. Libya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1951 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Geçmişten günümüze pek çok siyasi sorunla başbaşa kalan Libya, uzun yıllardan beri dünya gündeminde adından bahsettiren ülkelerden biridir. Peki, Libya hangi kıtadadır? Libya Dünya'nın hangi bölgesinde yer alır?

Yıllar içerisinde pek çok sömürü devletle mücadele eden ülke, pek çok iç karışıklıkla karşı karşıya da kalmıştır. Söz konusu karışıklıklar günümüzde de hareketliliğini sürdürmektedir. Gerek Orta Doğu gerekse İslam coğrafyası için büyü köneme sahip ülkelerden biri olan Libya bu sebeplerden dolayı merak edilen ülkelerden biridir. Peki, Libya nerededir? İşte, Libya'ya dair tüm merak edilenler...

Libya hangi kıtada?

Petrol bakımından zengin ülkelerden biri olan Libya stratejik açıdan da önemli bir ülkedir. Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan ülkelerden biridir. Akdeniz'e kıyısı olan ülke olarak yaklaşık 1,8 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika'nın dördüncü büyük ülkesidir.

Libya dünya'nın hangi bölgesinde?

Libya Afrika kıtasında bulunan Akdeniz'e sınırı olan bir ülkedir. Hem başkenti hem de en büyük şehri Trablus'tur. Libya, doğuda Mısır, batıda Cezayir ve Tunus, güneyde Nijer ve Çad, güneydoğuda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir.

Libya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Libya, Mağrib bölgesi olarak bilinen alan içerisinde yer alan ülkelerden biridir. Kuzey Afrika ülkelerinden biri olan Libya, en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip 10. ülkedir.

Libya hangi yarım kürede yer alır?

Afrika kıtasının bir kısmı kuzey yarım kürede bulunurken bir kısmı da güney yarım kürede yer almaktadır. Ancak Libya, Afrika kıtasının kuzey kesimlerinde olması nedeniyle kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir.

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Libya Hangi Kıtada, Libya Dünya'nın Hangi Bölgesinde?
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