Libya Hangi Kıtada, Libya Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Yıllar içerisinde pek çok sömürü devletle mücadele eden ülke, pek çok iç karışıklıkla karşı karşıya da kalmıştır. Söz konusu karışıklıklar günümüzde de hareketliliğini sürdürmektedir. Gerek Orta Doğu gerekse İslam coğrafyası için büyü köneme sahip ülkelerden biri olan Libya bu sebeplerden dolayı merak edilen ülkelerden biridir. Peki, Libya nerededir? İşte, Libya'ya dair tüm merak edilenler...

Libya hangi kıtada?

Petrol bakımından zengin ülkelerden biri olan Libya stratejik açıdan da önemli bir ülkedir. Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan ülkelerden biridir. Akdeniz'e kıyısı olan ülke olarak yaklaşık 1,8 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika'nın dördüncü büyük ülkesidir.

Libya dünya'nın hangi bölgesinde?

Libya Afrika kıtasında bulunan Akdeniz'e sınırı olan bir ülkedir. Hem başkenti hem de en büyük şehri Trablus'tur. Libya, doğuda Mısır, batıda Cezayir ve Tunus, güneyde Nijer ve Çad, güneydoğuda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir.

Libya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Libya, Mağrib bölgesi olarak bilinen alan içerisinde yer alan ülkelerden biridir. Kuzey Afrika ülkelerinden biri olan Libya, en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip 10. ülkedir.

Libya hangi yarım kürede yer alır?

Afrika kıtasının bir kısmı kuzey yarım kürede bulunurken bir kısmı da güney yarım kürede yer almaktadır. Ancak Libya, Afrika kıtasının kuzey kesimlerinde olması nedeniyle kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir.