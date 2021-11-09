Lider Zıt Anlamlısı Nedir? Lider Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türk Dil Kurumuna göre lider kelimesinin bazı görevleri vardır. Lider sözcüğü cümlelerde ad görevinde kullanılmaktadır. Bunun yanında lider kelimesinin iki türlü kullanım biçimi vardır. Birincisi ilk akla gelen gerçek anlamda kullanımıdır. İkincisi ise bir spor terimi olarak kullanımıdır. Bu özellikler lider kelimesinin anlam dağarcığını oluşturmaktadır.

LİDER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Burada lider kelimesinin anlam özelliklerini biraz daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle lider kelimesinin toplam 3 tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ikisi gerçek anlamıyla kullanılırken birisi spor terimidir. Bunların haricinde lider kelimesinin kökeni İngilizcedir. Bu nedenle pek çok kelimeyle de etkileşim halindedir. Lider kelimesi günümüzde, spor dallarından üst düzey şirketlere kadar pek çok alanda kullanılan bir kelimedir. Bu bilgiler ışığında lider kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Önder.

Bir örgütün en üst düzeyde yönetimiyle görevli, özellikle bir partinin başkanı olan kimse.

Bir yarışmada başta bulunan takım ya da yarışmacı.(spor terimi)

LİDER KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Lider kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Yukarıda bilgilere bakarak lider kelimesinin anlam ilişkilerinden birini açıklayacağız. Bahsettiğimiz anlam ilişkisi zıt anlamdır. Lider kelimesinin zıt anlamlısını öğrenmek bu kelimeyi daha iyi kavramak için gereklidir. Buna göre lider kelimesinin zıt anlamlısı 'başsız' kelimesidir. Başsız kelimesi günümüzde çok sık kullanılmasa da lider kelimesiyle cümle içerisinde karşıt anlamlı olarak kullanılabilir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi kavramak için aşağıdaki cümlelere bakabilirsiniz:

Lider dediğin toplulukları sürükleme yeteneğine sahip olmalıdır.

Başsız toplumların çoğu tarihten sahnesinden silinmiştir.

LİDER KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Lider kelimesi günümüzde sık kullanılmasından dolayı bazı kelimelerle etkileşim halindedir. Bu durum lider kelimesine benzer ve eş anlamlı bazı kelimeleri ortaya çıkarmıştır. Buna göre lider kelimesine benzer kelimeler şunlardır: