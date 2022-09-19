Lidya Ne Demek? Lidya Krallığı Nerede ve Hangi Bölgede Kuruldu, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Lidya ne demek sorusuna bu kelimenin öncelikle Yunanca kökenli bir kelime olduğunu söyleyerek yanıt vermek gerekir. Yunanca olmakla birlikte çok eski devirlerde hüküm süren bir krallığın da ismidir. Lidya Krallığı nerede kuruldu sorusunun yanıtı bu bakımdan oldukça ilgi çeken bir konudur. Lidya Krallığı nerede ve hangi bölgede kuruldu, hangi şehirleri kapsıyor sorularının tüm yanıtları yazımızda yer alıyor. İşte tüm detaylar!

Lidya İsminin Anlamı?

Lidya Yunanca kökenli bir isimdir. Bu isim özellikle geçmiş dönemdeki uygarlıklardan biri olan Lidya Krallığı'nın ismidir. İsmin kelime anlamı ise Cennet Bahçesidir. Son derece önemli uygarlıklardan biri olan Lidya tarihte isim yapan krallıklar arasında yer alır. Bu nedenle de birçok tarih dersinin en önemli konuları arasında yer alır.

Tarihte en çok anıldıkları özellikleri ise parayı bulmalarıdır. Fakat yapmış oldukları tek icat para değildir. Aynı zamanda birçok farklı icat ile birlikte medeniyetin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Lidya Nerede Kuruldu?

Lidyalılar Anadolu topraklarına doğudan gelerek yerleşen bir topluluktur. Anadolu'ya ilk geldikleri dönemde bu topraklar Frig ve Hitit egemenliği altında bulunuyordu. Fakat Frigler medeniyetlerinin yıkılması sonrasında kendi özerklerini ilan ederek daha özgür bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Lidya Devletini kuran kişi Kral Giges'dir. Bu nedenle de Lidya tarihinde bu kralın oldukça önemli olduğunu söylemek mümkündür.

Lidyalıların ticari yaşamları son derece aktifti. İlk etapta deniz ticareti yapmak isteseler de Yunan ve Fenikeliler ile baş etmenin zor olmasından dolayı bu fikirden vazgeçmişlerdir. Bu nedenle de yapılan alışverişlerde takas sistemine yönelmeyi tercih etmişlerdir. Fakat takas zaman zaman sorun olan ödeme yöntemi olduğundan zamanla madeni parayı icat etmişlerdir. İlk para ise Kral Alyatte döneminde altın ve gümüşten yapılmıştır.

Lidyalılar Kimdir ve Nerede Kuruldu?

Lidya Krallığı Anadolu topraklarında kurulmuştur. Anadolu'ya da doğudan geldikleri düşünülür fakat bu konuda tarihçiler arasında fikir birliği yoktur. Bazı tarihçiler bu kavmin Frigler ile birlikte Anadolu'ya geldiğini düşünür. Bazıları ise Hitit yazılarına benzer yazılar kullandıklarından bu kavmin Hititlerin devamı olduğu düşünülür. Ancak Hint Avrupa kökenli oldukları söylenebilir.

Lidya Krallığı Nerede ve Hangi Bölgede Kuruldu, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Lidya Krallığının başkenti Sardes olarak da bilinen Sard'dır. Kral Giges tarafından kurulan bir uygarlıktır. Kralların yanında zengin soylular da yönetimde yer almışlardır. Bu nedenle yönetim sistemleri aristokrasi ve oligarşi tarzındadır. En parlak zamanını ise Kral Krezüs zamanında yaşanmıştır. Krallık Geziz Nehri ile Küçük Menderes vadilerini de içine alan Uşak ve Manisa illerinin olduğu yerde kurulmuştur.