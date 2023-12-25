Lık ve Lik İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Lık ve Lik İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe'de lık ve lik sesleriyle ile başlayan kelimeler çok fazla olmasa da günlük hayat içerisinde kullanılan bazı sözcükler ve kelime gruplarında zaman zaman tercih edilir. Bu seslerle başlayan kelimeler, çoğunlukla sıvı ve akışkan bir anlamı çağrıştırsa da sözcükler içerisinde birbirinden farklı anlamlara gelebilmektedir. Lık ve lik ile başlayan kelimeler araştırılan konulardan biri haline gelmiştir. Türkçe lık ve lik ile başlayan kelimeler listesine göz atarak bu kelimelerin neler olduğu ve doğru kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Türkçe Lık İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe sözlüklerde lık ile başlayan üç adet kelime bulunur. Bunlar, 5 harfli lıkır, 9 harfli lıkırdama ve 10 harfli lıkırdamak kelimeleridir. Bu kelimelerin hepsi benzer anlama gelmektedir. Lıkır kelimesi, sıvıların bir kaptan akarken çıkardığı ses anlamına gelir. Günlük yaşantıda lıkır lıkır ikilemesi şeklinde de sıklıkla tercih edilir ve içeceklerin keyifle, istekle içildiğini ifade etmek için kullanılır. Lıkırdama ve lıkırdamak kelimeleri de hemen hemen aynı anlamları taşır. Lıkırdamak kelimesi TDK'ya göre (Kaptaki sıvı) akarken lık lık diye ses çıkarmak şeklinde tanımlanmışken, Lıkırdama kelimesi ise lıkırdamak eylemi olarak açıklanır.

Türkçe Lik İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe'de Lik ile başlayan kelime sayısı daha fazladır ve 4 ila 10 harf arasında kelimeler bulmak mümkündür. Aralarında günlük yaşantıda kullanılan, parasal anlamları ifade eden kelimeler olduğu gibi daha bilimsel ve biyolojik anlamlara gelen kelimeler de vardır. Türkçe sözlüklerde yer alan bu kelimelerin listesi aşağıdaki gibidir:

4 harfli kelimeler: Lika

5 harfli kelimeler: Liken, likit, likra

6 harfli kelimeler: Likide

7 harfli kelimeler: Likensi, likopen

8 harfli kelimeler: Likidite

9 harfli kelimeler: Likorinoz

10 harfli kelimeler: Likidasyon, likenleşme, likenbilim