Likaonya Ne Demek? Likaonya Bölgesi Nerede ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Kadim Anadolu toprakları üzerinde geçmişten beri birçok medeniyet, halk, devlet ve imparatorluk yaşamıştır. Bu sebeple gerek bölge gerek ise tüm Antik Çağ medeniyetleri sıklıkla araştırma konusu olmuştur. İşte, geçmişte ve günümüzde Likaonya bölgesi hangi iller arasındadır ve hangi illeri kapsamaktadır? Sizler için derledik...

Likaonya Ne Demek?

Lycaonia ya da Likaonya isminin, Hititler ile alakalı eski bir Anadolu dilinde ya da direkt Hitit dilinde "Lukka halkının ülkesi" manasına gelen orijinal bir Lukkawanna'nın ( Yunanca'da bir isim olan Lycaon'dan etkilenerek) Yunanca diline entegre edilmiş başka bir biçimi olduğuna dair bir teori yahut bir bakış açısı bulunmaktadır. Buna benzer belli başkı tanımlamalar veya çıkarımlar olsa da Likaonya kelimesinin etimolojik anlamı, Lukka halkının ülkesi olarak bilinmektedir.

Likaonya Bölgesi Nerede ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Latince dilinde Lykaonia olarak adlandırılan Likaonya, Orta Anadolu coğrafyasında yer alan antik bir bölgedir. Likaonya'nın doğusunda Kapadokya, güney kısmında Kilikya, batı kısmında Pisidya ve Pamfilya, kuzey kısmında ise Galatya ve Frigya konumlanmaktadır. Likaonya bölgesi günümüz Karaman ve Konya illerinin büyük bir bölümünü de içerisinde barındırmaktadır. Likaonya olarak adlandırılan bu bölge içerisinde ise yaşamış olan medeniyet Likaonyalılar olarak biliniyor.

Likaonyalılar; Antik Çağ'da ismi pek duyulmayan, dağlarda yaşayan savaşçı ve özgürlüklerine düşkün bir halk olarak tanımlanıyor. Anadolu'da milattan önceki 6. yüzyılda başlayan Pers egemenliğine asla boyun eğmemiş olan Likaonyalılar, yağmacılık faaliyetleri ile geçimlerini sağlamıştır. Ayrıca, günümüz Orta Anadolu coğrafyasında konumlanmış olan Likaonya'nın yine günümüz şehirlerinden; Konya (İkonion), Ankara, Eskişehir, Afyon, Isparta, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir gibi şehirlerin belli kısımlarını da kapsamaktadır.