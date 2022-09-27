Likya Ne Demek? Likya Bölgesi Nerede ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Tarihsel süreç içerisinde Likya hangi medeniyet toprağı olursa olsun, önemini asla kaybetmemiş ve birçok kültüre de ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca belli başlı yönetim ve krallıkları da bu bölge içerisinde görebilmekteyiz. Bulunduğu bölgeden ötürü Likya hangi şehirleri kapsıyor sorusu yöneltilmekte. Peki, Likya Krallığı neresi? İşte detaylar...

Likya Ne Demek?

Antik bir medeniyet ismi olan Lisiya ya da Likya; Işık Ülkesi anlamına gelmektedir. Kökeni Yunanca olan Likya isminin anlamının ise, bazı görüşlere göre, Lukka ülkesinden geldiği öne sürülmektedir. Heredot'a göre ise Likya ismi, Atina Kralı olan Pandion'un öz oğlu Likus'un Likyalılar'a katılmasıyla ilişkili olarak gelişmiştir. Fakat en bilinen ve kabul edilen kanıya göre Likya kelime anlamı Işık Ülkesi olarak biliniyor.

Likya Bölgesi Nerede ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Likya; günümüz coğrafyasında Teke Yarımadası olarak isimlendirilen, Antalya ve Fethiye körfezleri arasında bulunan, Akdeniz'e doğru uzanmakta olan yarımadanın Antik coğrafya içerisindeki ismidir. Likya'nın güney sınırı Akdeniz olarak bilinmektedir; kuzey, batı ve doğu sınırları ise tarihsel süreçte farklılık göstermiştir. Bazı Antik yazarların görüşlerine göre; Antalya'nın hemen batı kısmından başlayan ve güneybatıya uzanmakta olan Beydağları, Akdağ silsilesi ve bunların kuzeybatı yönündeki devamı, Likya'nın kuzeydeki sınırını var etmektedir.

Kısacası bu bölge, Antalya ilinin batı kısmını, Muğla ilinin güneydoğu kısmını ve Burdur ile Denizli'nin güney kısmını kapsıyor. Tarihsel açıdan sınırları batı kısımda Dalaman Çayı, doğu tarafta ise Kemer coğrafyasıyla sınırlı olmaktadır. Bu bölgenin en kuzeyi ise Burdur kentinin Gölhisar ilçesi olmaktadır. Likya Bölgesi'nde yaşamış olan birçok medeniyet bulunmaktadır fakat bilinen en önemli medeniyet hiç kuşkusuz Likyalılar'dır.

Likyalılar Heredot'a göre; Girit kökenlidir ve Kral Minos tarafından önceki topraklarından sürülmüştür. Bu gelişmeye bağlı olarak Likyalılar, Solymoi ya da Milyalılar olarak tanınan bir topluluğun topraklarına katılmıştır. Yine bu gelişmeye bağlı olarak ise Likyalılar'ın kültür ve gelenekleri Karya ve Girit kültür ve geleneklerinin bir karışımı olarak doğmuştur. Tarihsel süreçte; Doğu ve Kuzeydoğuda Pamfilya ile Pisidya, Kuzeybatı ve Kuzey'de Karya, yine Kuzey'de Frigya ile çevrilmiş olan Likya'nın kapsamakta olduğu günümüz şehirleri ise; Antalya, Muğla, Denizli ve Burdur olarak bilinmektedir.