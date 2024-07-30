Adını antik Likya uygarlığından alan Likya Yolu, Türkiye'nin en ünlü yürüyüş rotasıdır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan bu yol oldukça uzundur ve Akdeniz'in birçok yerleşimi kapsar. Farklı bir macera yaşamak ve bu eşsiz deneyimi tatmak isteyen doğa yürüyüşü tutkunları Likya Yolu kaç km, Likya yolu etapları nereden başlar ve biter, kaç gün sürer sorularının yanıtlarını arıyor. İşte yanıtlar.

Likya Yolu Kaç Km Uzunluğundadır?

Türkiye'nin ilk uzun mesafeye sahip yürüyüş yolu olan Likya Yolu, şimdi Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı bir mahalle olan Hisarçandır köyünde bitiyordu. Bu haliyle 509 kilometre uzunluğu bulunan Likya Yolu'na 2015 yılında yeni rotalar eklendi. Böylece bu tarihi yine Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı mevkiinde bittiğinden yolun uzunluğu 535 kilometreye ulaştı.

Likya Yolu'nun Tarihçesi

M.Ö. 2 binli yıllardan itibaren Anadolu'nun güneybatısında varlık gösteren Antik Likya uygarlığı bugünkü Antalya ve Muğla bölgesi yani, Teke Yarımadası üzerine kurulmuştur. Deniz ticaretine açık olması nedeniyle korsan akınlarına maruz kalan Likya uygarlığı Pers, Roma, Antik Yunan ve Bizans medeniyetlerinin eline geçmiş, daha sonra Selçuklu ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Likya Yolu üzerinde pek çok tarihi kalıntı ve antik kent bulunmaktadır.

Likya Yolu Nereden Başlar Nerede Biter?

Likya Yolu, Fethiye'nin Ovacık köyünden başlayıp Antalya'nın Geyikbayırı mahallesinde sona erer. Yol, toplamda 535 kilometre uzunluğunda olup çeşitli zorluk derecelerine sahip etapları içerir. Yürüyüşçüler bu etapları kendi kondisyon ve tecrübelerine göre planlayarak farklı zamanlarda tamamlayabilirler.

Likya Yolu'nun Etapları

Fethiye'den başlayıp Antalya'da son bulan Likya Yolu, birçok farklı etaptan oluşur ve her bir etap kendine özgü doğal ve tarihi güzellikler sunar. Örneğin, Fethiye'den başlayan ilk etap, Ölüdeniz'in eşsiz manzaraları eşliğinde Faralya'ya ulaşır. Faralya'dan sonra gelen etaplar arasında Kabak Koyu, Alınca, Sidyma, Patara ve Kaş gibi duraklar bulunur. Her bir durak, Likya Yolu'nun zengin tarihini ve doğasını keşfetmek için benzersiz fırsatlar sunar.

Hisarönü (Ovacık) noktasından başlayarak, ilk durak Faralya ile ardından Kabak Koyu, Alınca, Yediburunlar, Gavurağılı, Patara duraklarını geçip Kalkan, Sarıbelen, Gökçeören, Kaş, Kekova, Demre, Alakilise, Finike, Gelidonya Feneri, Adrasan, Olympos, Çıralı, Tekirova, Gedelme ve son olarak da Geyikbayırı mahallesine vararak yürüyüşünüzü bitirebilirsiniz.

Likya Yolu'nda Yürüyüş Kaç Gün Sürer?

Likya Yolu'nu tamamlamak, yürüyüşçülerin kondisyonuna, hızına ve mola sürelerine bağlı olarak değişir. Profesyoneller ile bu yolda yürüme deneyimi olanlar için yürüyüş genellikle 29 gün içinde tamamlanır. Fakat uzun molalar verilmişse ya da mevsimin yürüyüşü engelleyici etkisi düşünüldüğünde 30 ila 45 gün arasında bir yolculuk sonunda Likya Yolu'nun bitirilmesi öngörülebilir. Bazı profesyonel doğa yürüyüşçüleri ise doğru ekipmanlarla, doğru mevsimde günde ortalama 25 kilometre kat ederek yolu 21 ila 22 gün içinde bitirmişlerdir.

Likya Yolu Üzerinde Bulunan Antik Kentler

Likya Yolu üzerinde pek çok antik kent bulunuyor. Yolu baştan sona tamamlamayı düşünenler bu antik kentlerden bazılarını mutlaka görmeliler. Örneğin Likya medeniyetinin en önemli şehirlerinden olan Pınara Ören Yeri ile Olimpos Antik Kenti ve Letoon Antik Kenti' ne mutlaka gidin. Yine Xanthos, Antiphellos, Simena ve Myra Antik Kentleri ile Phaselis Antik Kenti de Likya Yolu üzerinde görülmeye değer yerler.

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