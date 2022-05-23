Limbik Sistem Nedir? Limbik Sistem Görevleri, Özellikleri Ve Bölümleri Nelerdir?

Limbik sistem, bilişsel ve fiziksel davranışlarda önemli rol oynayan, bizler için son derece önemli bir sistemdir. İnsan beyninde yer alan bu sistemde görülen bozukluklar, bazı rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir. Özellikle derslerde ve sınav döneminde sorularda sıkça karşılaştığımız Limbik sistemin ne olduğu merak edilmiştir. Bu nedenle Limbik sistem nedir sorusu son derece popülerdir. Bu sistemin nasıl çalıştığı, ne gibi görevlerinin olduğu ve eksikliğinde ne gibi hastalıkların baş göstereceği soruları sıkça karşımıza çıkmıştır. İnsanın fiziksel tepkilerinin yanı sıra bilişsel davranışlarının da sorumlusu olan bu sistemin detayları çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Limbik sistem nedir sorusunun yanı sıra, bu sistemin ne gibi görevleri olduğu sıkça araştırılmıştır.

Limbik Sistem

Latinceden gelen Limbik kelimesinin anlamı 'Limbus' yani sınırdır. Limbik beynin bir bölümünün adıdır. Bu sistem, dışarıdan gelen ve düşüncelerle oluşan her türlü uyarana karşı bedenin vereceği bir cevabı düzenler. Beynin derinliklerinde bulunan bu sistem, temel olarak duygu ve düşüncelerin düzenlenmesi ve uzun süreli hafıza, motivasyon ve koku duyusunun işlenmesinden sorumlu beyin bölgelerinin tümüne verilen addır.

Limbik Sistem Nedir?

Limbik sistem temel olarak, talamusun her iki yanında ve serebrumun sağ altında bulunan beyin bölgelerinin adıdır. Bu sistem, dışarıdan gelen ve düşüncelerle örülü her türlü uyarana karşı bedenin vereceği cevabı düzenler.

Kişi stres oluşturan bir durumla karşı karşıya kaldığında, bu durumun etkilerini dolaşım ve sindirim sistemi, iç salgı sistemi fonksiyonları açısından en aza indirir. Limbik sistemi oluşturan yapıların işlevini yitirmesi ya da bir travmaya bağlı olarak zarar görmesi sonucunda, kişinin yaşamını etkileyebilecek bazı rahatsızlıkların oluşumunda etkin rol oynayabilir.

Limbik Sistem Nelerden Oluşur?

Limbik sistem dört ana yapıdan oluşur. Bunlar; hipotalamus, hipokampus, amigdala ve talamus.

Hipotalamus

Beyindeki sinir sistemi ve endokrin sistemi arasındaki bağlantıyı kurar. Bu yapı, vücudun otomatik olarak gerçekleştirdiği kalp atışı, vücut ısısının korunması, uyku düzeni, cinsel istek, üreme ve diğer davranışlardan sorumludur.

Hipokampus

Beynin hafıza bölümü olan Hipokampus, kısa süreli hafızaya alınan bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılmasında rol oynar. Bu yapının düzgün çalışmaması durumunda, kısa süreli hafızanın zedelemesine neden olur.

Amigdala

Amigdala beynin her iki tarafında bulunur ve öfke, şiddet, kaygı ve korku gibi duyusal algıları yönetir. Amigdala, kişilerin tehdit olarak algılayabileceği potansiyel durumları değerlendirir. Kişinin hayatta kalmasını sağlayan reflekslerin tetiklenmesini sağlar.

Talamus

Beynin iki bölgesinde bulunan Talamus; görme, duyma, işitme, dokunma ve tat almayı sağlayan duyuları yönetir. Talamusun düzgün çalışmaması bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir.