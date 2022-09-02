Limited Şirket Kısaltması Nedir? Limited Şirketinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Limited şirket kısaltması nedir ve nasıl yazılır diye araştıran birçok kişi vardır. Şirket türleri, anonim şirketi, şahıs şirketi, komandit şirket ve limited şirketi olmak üzere dörde ayrılır. Bu, özellikle girişimcilerin ve sermaye sahiplerinin ilgilendiği bir konudur. Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Kurmak için ilk olarak ticaret siciline kayıt olmak gerekir. İşte limited şirket kısaltması nedir sorusunun cevabı…

LİMİTED ŞİRKET KISALTMASI NEDİR?

Limited şirketi, Türkiye'deki en yaygın yasal şirket türlerinden biridir. Önceden bu şirketi kurmak için en az iki kişi gerekirken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre tek kişi tarafından da kurulabileceği tescil edilmiştir. Bu durum, girişimcilik projelerini gerçekleştirmek isteyen çok sayıda girişimciye hitap eden bir gelişmedir. Limited şirketi, sahip olunan sorumluluklardan, güvenli ve yasal bir şekilde yararlanmayı sağlar. Hissedarın yükümlü olduğu konular, sahip olduğu hissenin değerine göre değişir. Birden fazla kişi ile kurulabildiği gibi, tek bir kişinin kurmasına ve faaliyet yürütmesine izin verilir. Ortakların sorumluluğunun, yaptıkları katkılarla sınırlı olduğu bir ticari şirket şeklidir. Bu, borçlanma gibi finansal zorluklar durumunda, ortakların kişisel mülklerinin alacaklılar tarafından borç karşılığında alınmayacağı anlamına gelir. Limited şirketin kısaltması, "LTD. ŞTİ." şeklinde yazılır ve sonuna nokta konulur.

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Limited şirketler, diğer şirket biçimlerinden çeşitli yönlerden farklılık gösterir. Bunlar;

- En az 2 ortaktan oluşmalıdır. (Yeni kanuna göre tek kişi tarafından da kurulabilir.)

- Her ortak sağladığı katkı kadar sorumluluk sahibidir. Bu, bir borç durumunda, ortağın yalnızca sermayeye katkısının değeri kadar borç üstleneceği anlamına gelir.

- Her yıl zorunlu olarak bir genel kurul toplantısı düzenlenir.

- Yönetici, cezai ve medeni anlamda yönetimde meydana gelen hataların tek sorumlusudur.

- Limited şirketinin satışı, hisselerin devri ile gerçekleşir.