Limon Ağacı En Çok Neyi Sever? Limon Ağacı Çok Su İster Mi?

Limon ağaçları son derece güzel görünüme sahip bir o kadar da faydalı ağaçlardır. Son yıllarda geniş teras ve balkonlarda saksıda da yetiştiren sayısı oldukça fazla. Limon ağaçlarının yetişme koşullarını bilmek verim alma açısından oldukça önemlidir. Özellikle sulama periyotlarına dikkat ederek yetiştirmek yapraklarının sararmaması için önemlidir. Limon en çok neyi sever, çok su ister mi gibi noktalar da yetiştiricileri yakından ilgilendiriyor.

Limon Ağacı En Çok Neyi Sever?

Limon ağaçları gerekli koşullar sağlandığı taktirde yüksek verim sunabilen ağaçlardır. Uzun yıllar dayanabilen bu ağaçlar özellikle narenciye ağaçları arasında detaylı bakım gerektiren türlerdendir. Böyle durumlarda limon ağacı yetiştirme koşulları hakkında şunları dikkate almak gerekiyor:

Limon ağaçları özellikle bol güneş ışığı seven ağaçlardır. Günde en az 6-8 saat arasında güneş alması gerekir.

Yarı gölge yerlerde yaşayabilse dahi verimi yüksek olmaz.

Don olaylarına kadar son derece hassas olduklarından eksi hava koşullarına dayanıklı değildirler.

Köklerinin çürümemesi için de iyi drenajlı toprakları severler. Hatta toprağın hafif asidik olması gerekir. Kumlu ve tınlı toprak limon ağacı için son derece idealdir.

Organik madde bakımından zengin toprakta yetişirse daha verimli olurlar. Kompost ya da yanmış hayvan gübresi verimini artırabilir.

Bunların yanında mutlaka düzenli olarak budanmaları gerekir.

Limon Ağacı Çok Su İster mi?

Saksıda limon ağacı sulama işlemlerinde ya da toprakta büyüyen ağacı sularken çok fazla su vermemeye dikkat edilmelidir. Çok fazla su kökleri çürütüp yapraklarını sarartabilir. Az sulamak ise ağacın verimini düşürerek kurumasına neden olabilir. Haftada 2 ya da 3 defa sulamak yeterli olabilir. Ancak bu yaz ayları için geçerli olan bir periyottur. Kış aylarında 10 ya da 15 günde sulamak ağacın sağlıklı büyümesi açısından yeterlidir.

Limon Ağacı Kaç Günde Bir Sulanmalı?

Limon ağaçlarının iyi verim sunması ve uzun ömürlü olması için sulama periyodu büyük öneme sahiptir. Böyle durumlarda sadece sulamak yeterli değildir. Aynı zamanda iyi bir gübrelemeye de ihtiyaç duyar. Günlük belirli oranda güneş ışığı alması gerekir.

Düzenli fakat yeterli sulama ile verimi yükselir. Geçirgen ve hafif asidik topraklarda daha iyi büyüme şansı bulur. Bunların yanında gübrelemenin ise ilkbaharda ya da yaz başlarında yapılması gerekir. Aynı zamanda sıcaklık değerlerinin de dikkate alınması gerekir. Ilıman iklim bölgesinde 15-30 derece hava sıcaklığı veriminin yüksek olmasında yeterli olabilmektedir.