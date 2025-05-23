Limon Ağacının Ömrü Ne Kadardır? Limon Ağacı Kaç Yıl Yaşar?

Bitkilerin ömrü sadece türüne değil, çevresel koşullara, bakıma ve yetiştirildiği coğrafi bölgeye göre de farklılık gösterebilmektedir. Limon ağacı da bu anlamda birçok faktöre bağlı olarak uzun yıllar yaşayabilen dayanıklı bir türdür. Ancak ne kadar dayanıklı olursa olsun, onun da bir yaşam döngüsü, verimlilik dönemi ve yaşlanma süreci vardır. Limon ağacının ömrü ne kadardır, kaç yıl yaşar gibi sorular sayesinde limon ağacı hakkında daha çok bilgi sahibi olunabilir.

Limon Ağacının Ömrü Ne Kadardır?

Limon ağacının ömrü genellikle 50 ila 100 yıl arasında değişir. Ancak bu süre, ağacın bulunduğu iklim, toprak yapısı, budama sıklığı, sulama düzeni ve hastalıklarla mücadelesine göre kısalabilir ya da uzayabilir. Özellikle düzenli bakım gören, uygun gübreleme yapılan ve hastalıklardan korunmuş limon ağaçları 80 yıl ve üzerine kadar sağlıklı şekilde yaşayabilir. Endüstriyel üretimde ise verimlilik esas alındığı için bazı limon ağaçları 40 yaşına geldiğinde sökülüp yerlerine genç fidanlar dikilebilir.

Limon Ağacı Kaç Yıl Yaşar?

Limon ağacı, uygun koşullarda ve düzenli bakımla bir asra yakın yaşayabilir. Ancak doğal ortamda, bakım görmeyen ya da sık hastalık geçiren limon ağaçlarının ömrü çok daha kısa olabilir. Ortalama bir ev bahçesinde yetiştirilen limon ağacı 40 ila 60 yıl boyunca yaşamını sürdürebilir. Ancak ideal koşullarda bu süre 80 yıla kadar uzayabilir.