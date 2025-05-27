Limon Hangi Ayda Ekilir? Limon Ağacı Hangi Ay Dikilir, Kaç Ayda Çıkar?

Narenciye ailesinin en sık kullanılan ve yaygın olan üyesi limonu gerekli şartlar sağlandığı zaman yetiştirmesi ve hasat etmesi oldukça kolaydır. Bahsi geçen şartların en başında ise doğru ekim-dikim zamanı gelmektedir. Limon hangi ayda ekilir, limon ağacı hangi ay dikilir ve kaç ayda çıkar sorularının yanıtları verimli bir limon hasadı için çok yararlı alacaktır.

Limon Hangi Ay Ekilir?

Citrus familyasının bir üyesi olan limon, ağaçta yetişen bir meyve türüdür. Hem tuzlu hem tatlı hemen yemek türüne oldukça yakışan limon aynı zamanda bolca C vitamini içerdiği için çok faydalıdır. Limonu çekirdekten tohum olarak yetiştirmek isteyenler ekim için ilkbahar ve yaz aylarını tercih etmelidirler. Fide olarak ekim yapılacaksa yaz ayları ekim için uygundur.

Limon Ağacı Hangi Ay Ekilir ve Kaç Ayda Çıkar?

Limon ağacı dikiminde hazır yetiştirilmiş küçük limon ağacı fideleri tercih edildi ise 12 ay boyunca dikilebilir. Çekirdekten tohum olarak ekilecek ise ilkbahar ve yaz aylarında dikimi yapılır. Dikildikten yaklaşık 7-15 gün sonra çimlenmeye başlayan tohum 20-25 gün sonra topraktan çıkmaya başlar. 45 günün sonunda ise filiz haline gelen limon tohumu 1 yaşına doğru 40-60 santimetreye ulaşır. Limon ağacının meyve vermesi ise 1-2 yaşından itibaren başlamaktadır.