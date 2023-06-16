Limon Meyve Mi, Sebze Mi? Limon Meyve Midir, Sebze Midir?

Limon, sarı renkli ve ağaçta yetişen ekşi bir besin kaynağıdır. Özellikle Akdeniz Bölgesi, söz konusu ağacın yetişmesi için uygun iklime sahiptir. Limon meyve mi sebze mi sorusunu araştırırken bir yandan da bu bitkinin özelliklerini öğrenmiş olacaksınız. Limonun faydalı etkisi nedeniyle uzmanlar, bahse konu besin kaynağının sık sık tüketilmesini tavsiye ederler. Limon meyve midir sebze midir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Limon Meyve Mi Sebze Mi?

Limon, ekşi olması nedeniyle çok sevilen bir besin kaynağı olmayabilir. Fakat söz konusu besin kaynağı salatalar için çok güzel bir aromadır. Limon aynı zamanda çeşitli içeceklerin üretiminde de kullanılır. Örneğin limonata, adından da anlaşılacağı gibi limon ile üretilir.

Limonun sebze mi yoksa meyve mi olduğu konusu sürekli karıştırılan bir husustur. Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen bu besin kaynağının sebze olduğu düşünülür. Limonun tohumu içinde olduğu için limon esasında bir meyvedir. Limonun sebze olduğu yönündeki bilgiler doğru değildir.

Limon Meyve Midir Sebze Midir?

Limon bir meyvedir. Halk arasında bu konuda bir kavram kargaşası vardır. Limon ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde de limonun bu kaynaklarda meyve olarak geçtiği görülür. İlkbahar döneminde hasadı yapılan limon, ağaçta yetişen bir meyvedir. Yetişkin bir ağaçtan bol miktarda limon hasadı alınır. Kısa sürede tansiyonu düşürücü etkisi olan limon sağlık açısından da çok faydalıdır. Bu nedenle belli periyotlarla tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.