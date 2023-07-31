Limyra Antik Kenti Nerede? Limyra Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Limyra Antik Kenti nerede sorusuna detaylı olarak yanıt verebilmek için lokasyonun hangi ilçede olduğunun bilgisini vermek gerekir. Özellikle özel aracı ile buraya ulaşmak isteyen kişiler için hangi karayolundan ya da nasıl ulaşım sağlandığından bahsetmek önem taşır. Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Limyra Antik Kenti'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularının yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Limyra Antik Kenti Nerede?

Tarihin birçok dönemine tanıklık eden antik kentler son derece ilgi çeken alanlardır. Antalya'nın her bölgesinde onlarca tarihi eser bulunmaktadır. Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Limyra Antik Kenti de birçok turistin uğrak noktalarındandır.

Buraya ulaşım hem kara hem de hava yolu ile mümkün olur. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak tahsis edilen araçlar ile buraya ulaşmak mümkün olur. Karayoluyla Finike'ye mesafe 479 km kadardır. Bunun yanında Ankara'ya ise 629 km mesafede yer almaktadır. İstanbul'a uzaklık 815 km olurken Antalya'ya 114 km kadardır.

Limyra Antik Kenti Özellikleri

Antik Kent, Antalya'nın Finike ilçesinde yer yer alıyor. Çevresinde antik Bizans ve Roma dönemine ait kalıntılar bulunuyor. Bu da bölgenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Arkeolojik kazılarda çıkarılan birçok eser antik zaman hakkında da bilgiler sunuyor. Limyra ismi ise Likya kitabelerinde Zemuri olarak geçmektedir.

Tarihin birçok yerine ev sahipliği yapması da önemini artıran faktörlerden biridir. Pers hakimiyetinin yoğun olduğu dönemlerde bölgede Likyalıların da faaliyet gösterdiğini gösteren birçok bulguya rastlanmıştır. Bu da Antik Kent içerisinde çok uluslu bir yapı olduğuna işaret eder. Lokasyon içerisinde birçok mezar yeri de vardır. Mezarlar kurgan şeklinde yapılmıştır. Kaya mezarlar ise en çok dikkati çeken yerler arasındadır. Arkeolojik kazıların hala devam ettiği bölgelerdendir.

Limyra Antik Kenti Ne Zaman Ziyaret Edilebilir?

Limyra Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyen kişiler sabah 08:00 ile 20:00 arasında kenti gezebilirler. Gişe kapanış saati ise 19:30'dur. Haftanın her günü antik kenti ziyaret etmeniz mümkün olur. Kumluca Finike Karayolu (D400) üzerinden Finike- Elmalı (D635) sapağından ulaşılabilir. Yaklaşık olarak mesafesi 5,5 km kadardır.

Limyra Anti Kenti İçin Müze Kartı Gerekir mi?

Haftanın her gününde ziyarete açık olan lokasyonun girişleri ücretlidir. Ancak kişilerin önceden alınmış olan müze kartları var ise bu kartlarla da ziyaret edilebilmektedir. Kış aylarında giriş ve ziyaret saatleri farklılık gösterir.