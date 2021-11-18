Lina İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Lina Ne Demek?

Lina ismi son yılların popüler kız çocuk isimleri arasında yer alıyor. Yeni doğacak çocukları için isim arayışında olan anne ve babalar, bu ismi Lina ne demek, Lina isminin anlamı nedir gibi sorularla inceliyor. Dinen caiz sayılan ve güzel anlamlı isimler arasında yer alan Lina ismi hakkında merak edilenler haberimizde.

LİNA NE DEMEK TDK?

Lina, Eski Yunan'da olimpiyat oyunlarını kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılan taca verilen isimdir. Kelimenin Arapça'daki anlamı ise "iyi cins hurma ağacı, hurma fidanı" şeklindedir. Bu isim cinsiyetsiz olup hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılmaktadır. Ülkemizde Lina isminin görülme sıklığı ise şu şekilde: Türkiye'de her 13.357 kişiden birinin adı Lina.

LİNA İSMİ NE ANLAMA GELİR?

İsim analizine göre her harfin ve dolayısıyla her ismin bir özelliği ve anlamı vardı. Lina ismindeki harflerin anlamları şu şekildedir:

L: Sanatsal yeteneğe sahip

İ: Kırılgan

N: Sağduyulu

A: Atılgan-enerjik

Bu nedenle, Lina ismini taşıyanların sanatsal yeteneklerinin baskın olduğu bilinir. Ayrıca hassas ve kırılgan bir yapıya sahip oldukları için daha güçlü olmaları adına hayata hazırlanmaları önerilir. Sağduyuları son derece gelişmiş kimselerdir. Bununla birlikte Lina adlı bireyler soğukkanlılıklarıyla tanınır. Ayrıca hayata pozitif bakmaları ve girişken yapıları en belirleyici özellikleridir. Lina isimli çocuklar ve yetişkinler bulundukları ortama enerji saçar.

LİNA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Lina kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresi'nin 5. ayetinde geçmektedir. Kelimenin Kur'an'daki anlamı "yumuşak hurma ağacı" ya da "hurma fidanı" şeklindedir.

LİNA İSMİ CAİZ Mİ?

Lina ismi hem Kur'an-ı Kerim'de geçer hem de güzel bir anlama sahiptir. Bu nedenle bu ismin kullanılması caizdir ve dinen hiçbir sakıncası yoktur.